Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten : Rathäuser steigen jetzt ein in die Testphase

Alpen/Rheinberg/Sonsbeck/Xanten Neben dem Impfen sollen Tests das Leben mit der Pandemie etwas erleichtern. Momentan reicht es im Kreis Wesel nur zur Übergangslösung. In den Rathäusern will man testend zurück zu mehr Normalität.

Seit Montag sollen Bundesbürger kostenlos Corona-Schnelltests bekommen. Wo man die machen kann, ist noch recht unklar, auch wenn das Land per Allgemeinverfügung Stellen benennt. Die Infrastruktur vor Ort baut sich erst langsam auf. Unterdessen laufen in den Rathäusern konkrete Vorbereitungen, testend einen großen Schritt hin zur Normalität zu machen.

Über das genaue Vorgehen befinde die interfraktionelle Runde beim Bürgermeister Anfang kommender Woche. Bei der Bestellung handele es sich um auch von medizinischen Laien leicht zu handhabende „Spucktests“. Offen sei, ob unmittelbar vor der Sitzung jeder Teilnehmer getestet werde oder die Politiker den Test zu Hause absolvieren, ehe sie sich mit einem negativen Ergebnis auf den Weg in die Sitzung machen. „Das ist eine Sache des Vertrauens“, so Emmerichs. Offen sei auch, ob der zuletzt personell verkleinerte Rat schon zur originären, vollen Stärke zurückkehre.

Die Gemeinde Sonsbeck geht einen anderen Weg als Alpen. Sie arbeitet mit einem externen Anbieter zusammen, der die Schnelltests mit den Beschäftigten durchführt. Vielleicht am Dienstag schon, auf jeden Fall aber noch in dieser Woche soll es losgehen, sagte Bürgermeister Heiko Schmidt. Er teilte zudem mit, dass es womöglich bald für alle Sonsbecker Bürgerinnen und Bürger im Ort eine Möglichkeit gibt, sich testen zu lassen.

In Rheinberg hat Bürgermeister Dietmar Heyde Kontakt zu Apotheken aufgenommen. Aber er ist ganz ehrlich: Im Stadthaus herrsche große Ratlosigkeit. Niemand wisse, welche Tests wo verfügbar seien. „Wir müssen ja schauen, dass wir die Bürger mit Tests versorgen, die nicht zum Beispiel über ihren Arbeitgeber versorgt werden. Und wir brauchen sie natürlich auch für unsere eigenen Leute, zum Beispiel für die, die im Außendienst arbeiten.“ Am Dienstag treffe sich der Krisenstab, dann gebe es hoffentlich weitere Informationen, so Heyde.

In Xanten werden bestimmte Mitarbeiter schon seit längerem getestet, sagte Bürgermeister Thomas Görtz. So wie die Beschäftigten des Bauhofs, die in Gruppen zusammenarbeiten würden. Regelmäßige Schnelltests im Rathaus seien nicht geplant. Görtz: „Viele Mitarbeiter befinden sich im Homeoffice. Wir haben komplett umgestellt und die Kontakte absolut heruntergefahren. Besprechungen finden in Telefon- oder Videokonferenzen statt. Daher sehe ich nicht die Notwendigkeit, die Mitarbeiter mehrmals in der Woche zu testen.“