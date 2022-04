Unmut über Baustelle in Alpens Mitte : Dorf-Operation mit offenen Stellen

Alpen Zuletzt war Unmut laut geworden wegen des teils schleppenden Fortschritts bei den Baustellen mitten in Alpen. Die Verwaltung reagiert darauf mit Aufklärung. Die Botschaft lautet: Nicht alles lässt sich auf Knopfdruck lösen.

Die Großoperation am offenen Herzen mitten in Alpen läuft. Aber sie läuft nicht störungsfrei und bisweilen sogar arg schleppend. Das hat unterschiedlichste Gründe, die sich dem Betrachter nicht auf Anhieb erschließen. So kommt Unmut auf. Schließlich sieht jeder die Wunden, die sich erst in Monaten, manche erst in Jahren schließen. Am Ende des Generalliftings soll der Ort ein völlig neues, viel schöneres Gesicht haben. Bis dahin aber werden kritische Zeitgenossen wohl noch häufiger Anlass sehen, ihre Stirn in Falten zu legen. So wie der Vorsitzender der CDU-Mittelstandsvereinigung (MIT) in Alpen, Wolfgang Stoppa. Der hat den schleppenden Baufortschritt, wohl besser Stillstand, an der evangelischen Kirche gegeißelt und steuerliche Kompensation für betroffene Einzelhändler und Gewerbetreibende im Ort gefordert. Dafür hat er in den sozialen Medien Zuspruch geerntet, auch von CDU-Ratsherrn. Um dem aufkommenden Ärger zu begegnen, gibt André Enge, Fachbereichsleiter Bauen im Rathaus, einen Sachstandsbericht für die einzelnen Projekte.



Kurfürstin-Amalie-Platz „Unbefriedigend“ nennt André Enge die Lage rund um die evangelische Kirche. Leider halte sich die ausführende Firma nicht an ihre Zusagen und die gemeinsamen Absprachen. Nun habe sie mitgeteilt, dass sie mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen habe. Da die Vergabeordnung eine sofortige Kündigung nicht zulasse, arbeite man nun gemeinsam an einer Lösung. Auch um zeitlich nicht zu weit aus der Kurve zu fliegen. Da inzwischen aber absehbar sei, dass der vertraglich vereinbarte Fertigstellungstermin nicht mehr zu halten sei, werden einige Arbeiten von Fremdfirmen erledigt. So soll auch der Trafo An der Vorburg versetzt werden – von einem Vertragsunternehmen des Versorgers Westnetz, und zwar bereits in den nächsten drei Wochen. Dafür werde die Vollsperrung An der Vorburg kurzfristig wieder eingerichtet und unmittelbar nach Erledigung der Arbeiten wieder aufgehoben, heißt es aus dem Rathaus.

Neue Mitte Die Arbeiten auf dem Abschnitt liefen bisher in etwa nach dem Zeitplan. Im ersten Bauabschnitt seien allerdings einige Versorgungsleitungen in Tiefen, besser Höhen, vorgefunden worden, in denen sie normalerweise nicht liegen sollten. Um diese nicht zu beschädigen, sei viel in Handarbeit ausgeschachtet worden. Die so verlorene Zeit werde aber durch Samstagsarbeit der Firma ausgeglichen.