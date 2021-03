Verkehrskontrolle in Rheinberg : Mann widersetzt sich der Polizei

Verkehrskontrolle in Rheinberg

Rheinberg In Rheinberg hat die Polizei einen Autofahrer aus Weeze für eine Verkehrskontrolle angehalten. Der Mann wurde daraufhin aggressiv und wollte gehen. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren.

Nach einer Verkehrskontrolle in Rheinberg erwartet einen Autofahrer (57) aus Weeze ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war er am Freitagvormittag für eine Verkehrskontrolle auf der Orsoyer Straße angehalten worden, wollte aber seine Personalien nicht angeben. Er sei verbal aggressiv geworden und habe zu Fuß weggehen wollen, berichteten die Beamten. Der Mann sei daran gehindert worden und habe auch erfolglos versucht, sich loszureißen. Es sei aber niemand verletzt worden.