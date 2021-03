Rheinberger Haupt-, Finanz- und Personalausschuss tagt : „Wir möchten den Haushalt gerne schnell beschließen“

Rheinberg Der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss tagt am Dienstag, 9. März, 17 Uhr, in der Stadthalle. Eine im mehrfacher Hinsicht brisante Sitzung. Die RP hat darüber mir Bürgermeister Dietmar Heyde gesprochen.

Herr Heyde, wer sich die lange Tagesordnung der Hauptausschusssitzung anschaut, muss zu dem Schluss kommen: Das wird ein Marathon. Ist es sinnvoll, in Corona-Zeiten so lange zu beraten?

Dietmar Heyde Wir haben uns in einem interfraktionellen Gespräch darüber verständigt. Wie wir genau verfahren, legen wir in der Sitzung gemeinsam fest. Es gibt verschiedene Optionen. Eine ist, den Haushalt noch nicht in der Ratssitzung am 24. März zu verabschieden, sondern an diesem Abend eine weitere Hauptausschusssitzung anzusetzen. Weil einige Fraktionen die Bitte an uns herangetragen haben, mehr Zeit zur Beratung zu bekommen.