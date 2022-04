Mitmachveranstaltungen in Rheinberg und Xanten : Mit Walkingaktionen gegen Parkinson

Rheinberg/Xanten Seit 20 Jahren findet jährlich am 11. April der Welt-Parkinson-Tag statt. Er soll vor allem auf die Krankheit aufmerksam machen und ist dem englischen Arzt James Parkinson gewidmet, der 1817 erstmals die Symptome der Krankheit beschrieb.

In diesem Jahr rückt die Parkinsonerkrankung gleich für zwei Monate in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Unter dem Motto „Gemeinsam und nicht einsam“ finden vom 11. April bis zum 11. Juni bundesweit Walkingaktionen statt. Mit dabei: die örtlichen Selbsthilfegruppen. Auch in Rheinberg und Xanten wird gewalkt. Am Freitag, 22. April, treffen sich Betroffene und alle, die Freude an Bewegung haben, von 18 bis 19.30 Uhr im Stadtpark Rheinberg. Im Mittelpunkt: Bewegungsübungen mit Schwingringen. In Xanten schwingt man ebenfalls mit, und zwar am Sonntag, 15. Mai, beim Gesundheitstag im Kurpark Westwall. Hier finden gleich zwei Walks statt: von 11 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 15 Uhr. Für Parkinson gibt es bis heute keine Heilung, mit Medikamenten kann lediglich der fortschreitende Krankheitsverlauf verlangsamt werden. Bewegung ist ein wichtiges Schlüsselelement in der Parkinson-Therapie. Ohne Sport und Bewegung baue der Patient sichtbar ab und verliere schnell an Lebensqualität. Detlev Friedriszik aus Rheinberg, selbst seit 16 Jahren von dieser neurologischen Erkrankung betroffen, ist Ansprechpartner für die Parkinson-Selbsthilfegruppe Moers und Umgebung (Telefon 02843 990338 oder detlev.friedriszik@t-online.de).