Veranstaltungen zu den Feiertagen in Rheinberg : Kreuzwegandacht und Osterfeuer

Rheinberg Vor und an den Feiertagen finden Veranstaltungen in Rheinberg statt. Es gibt Osterfeuer, eine Kreuzwegandacht, ein Familien-Osterfest und eine musikalische Passionszeit.

Musikalische Passionszeit „Hoffnungsreicher Ostermorgen. Das Leben ist bruchstückhaft“: Zu diesem Thema begeht die Evangelische Kirchengemeinde Rheinberg die letzte Woche der Passionszeit vorm Osterfest. Auch am Dienstag, 12. April, und am Mittwoch, 13. April, finden musikalische Passionsandachten statt. Dazu wird jeden Abend um 18 Uhr in die Kirche in Rheinberg eingeladen. Am Donnerstag, 14. April, um 18 Uhr, findet ein etwas anderer Abendmahlsgottesdienst zu Gründonnerstag statt. Dazu wird ins Haus der Generationen in die Grote Gert 50 zu Tisch gebeten. Die Feier des Abendmahls findet zur Feier des Gründonnerstags an Tischen statt. Der Karfreitagsgottesdienst beginnt um 11 Uhr in der Kirche, und in der Osternacht, die um 22 Uhr am Karsamstag startet, gehen die Gläubigen dem Auferstehungsmorgen am Ostersonntag gemeinsam entgegen. „Jesus Christus ist von den Toten auferstanden“, heißt es an diesem besonderen Sonntag. Das Leben hat den Tod besiegt. Das wird um 11 Uhr in der Kirche in Rheinberg gefeiert.