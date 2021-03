Parteien in Rheinberg : Trauten führt die Senioren Union

Rheinberg Der 65-jährige Rheinberger Hans-Jürgen Trauen hat das Amt zunächst kommissarisch übernommen. Er löst Horst Rabe und Klaus Helmes ab, die sich altersbedingt zurückgezogen haben.

Wachwechsel am Ruder der Rheinberger Senioren Union: Seit wenigen Wochen ist Hans-Jürgen Trauten – zunächst - kommissarischer Vorsitzender der CDU-Vereinigung und hat die Nachfolge des Führungsduos von Horst Rabe und Klaus Helmes angetreten. Bereits im vergangenen Jahr habe sich abgezeichnet, dass Helmes und Rabe ihr Amt aus Altersgründen abgeben wollen. „Im Januar kam die Frage, ob ich das nicht machen möchte“, berichtet Trauten. Der 65-Jährige, der nach kurzer Bedenkzeit zugesagt hatte, übernimmt das Steuer in einer schwierigen Zeit. „Wegen der Corona-Pandemie sitzen wir – wie eigentlich alle – zwischen Baum und Borke“, schildert Trauten die Situation. Jahres- und Veranstaltungsplanungen? Unmöglich, weil auch die zeitliche Perspektive für Lockerungen und Öffnungen fehlt. Dabei mangelt es dem Rheinberger, der 36 Jahre hauptberuflich im Rettungsdienst der Stadt Rheinberg tätig war, nicht an Ideen. Der Besuch der neuen Kreisleitstelle, eine Fahrt zur Nato-Airbase Geilenkirchen – Pläne existieren, auf dem Papier. „Wir können ja noch nicht mal geplante Ortsbegehungen fortführen oder uns bei unserem regelmäßigen Stammtisch austauschen – alles das liegt auf unbestimmte Zeit auf Eis“, so Trauten. Da sei es derzeit nicht sinnvoll, ein Veranstaltungsprogramm zusammenzustellen. Doch Trauten ist zuversichtlich: Wenn der Kalender wieder mit Terminen gefüllt werden kann, sollen die beliebten Besichtigungen interessanter Orte ebenso Bestandteil sein wie der Austausch, bei dem bundes-, landes- oder kommunalpolitische Themen diskutiert werden.