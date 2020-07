Fußball in Neuss : Erster Trainer mit Handikap im Verein Sport für Alle

Neuss Mehr Inklusion geht nicht: Der 2018 gegründete Verein „Sport für Alle Neuss“ beschäftigt in seinem Trainerstab den ersten Jugendlichen, der selber mit einem Handicap durchs Leben geht.

Der großes Talent zeigende Sebastian Dorow ist erst seit einem Jahr Mitglied der Fußball-Abteilung und soll in seinem Job nun gezielt gefördert werden. Im Tandem mit Finn Bausch bildet er, unter Anleitung von Panagiotis „Jotti“ Grigoriadis und Michael Metsches das neue Jugendtrainerteam. Das nötige Rüstzeug erhält er beim international renommierten FC Basel, einem der ganz wenigen Vereine, die Menschen mit Handikap zu Fußballtrainern ausbilden. Seit 2008 engagieren sich die Schweizer in der Football Club Social Alliance, haben schon in Vietnam, Tansania und Mexiko Nachwuchscoaches ausgebildet. Darüber hinaus setzen sich die Eidgenossen im Rahmen des Behindertenfußballprogramms der FCSA für Toleranz, Inklusion und soziale Integration ein. Dorow besucht die Schule am Nordpark, und seine Hobbys sind klar: „Mit Freunden rausgehen und Fußball spielen, selbstverständlich.“ Entsprechend groß war seine Freude, als er von der neuen Aufgabe erfuhr. „Er konnte sein Glück kaum fassen“, sagt der Sportliche Leiter Markus Bausch und fügt gut aufgelegt hinzu: „Auch die Kinder und Jugendlichen freuen sich, dass sie einen weiteren begeisternden Trainer haben, der den Spaß am Fußball lebt und weitergibt, denn der Spaß steht bei uns im Vordergrund.“ sit