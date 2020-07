Interkulturelle Projekthelden in Neuss : Digitale Kunstwerkstatt erhält Corona-Sonderpreis

Neuss Die Sparkasse Neuss unterstützt das Engagement der digitalen Kunstwerkstatt im Jugendzentrum InKult mit 1000 Euro. Dort basteln und malen die Jugendlichen und dürcken sich musikalisch aus.

Die Folgen der Corona-Krise treffen die Wirtschaft, aber auch Kinder und Jugendliche hart. Keine Schule, kein Sport, selbst die so wichtigen Treffen mit Freunden sind gar nicht oder nur höchst eingeschränkt möglich. Und genau da kommen die Interkulturellen Projekthelden ins Spiel. Im Jugendzentrum InKult am Berghäuschensweg in Neuss ist das Projekt „Neusser Kids & Jugend für Vielfalt“ entstanden: die digitale Kunstwerkstatt. Hier können Kinder und Jugendlichen basteln, malen, sich musikalisch ausdrücken und ihre Werke – Arbeiten aus Holz, Aquarelle, Zeichnungen und Mangas oder Schiffe aus Holzstäben – im Anschluss unter dem Hashtag #clashofmobilearts online stellen. Dieses Engagement unterstützt die Sparkasse mit dem „Corona-Sonderpreis“ – für ehrenamtliche Hilfsdienste von Vereinen aus dem Rhein-Kreis gab es elf Mal 1000 Euro. „Die digitale Kunstwerkstatt ist ein wichtiger Baustein für den sinngebenden Umgang mit digitalen Medien“, stellt Christiane Zangs, Beigeordnete der Stadt Neuss für Schule, Bildung und Kultur, anerkennend fest: „Gerade Corona hat uns gelehrt, wie wichtig die kontaktlose Kommunikation ist. Es gibt schon viele künstlerische Initiativen, denn es ist wichtig, dass auch die Kunst noch stärker digitale Präsenz zeigt. Das Angebot der Projekthelden bietet hierzu die Möglichkeit von klein auf. Dafür bin ich dankbar.“ Das Team um den Vorsitzenden Umut Ali Öksüz freut sich natürlich über die Anerkennung seines nachahmenswerten Engagements in der Jugendarbeit. Mit dem Geld sollen zum einen weitere Projekte realisiert werden und zum anderen die mitwirkenden Künstler mit einer Kulturtüte belohnt werden. „Uns war es wichtig, dass alle, die mitgemacht haben, eine Würdigung für ihre Arbeit erhalten“, fügt Öksüz an. „Denn Kunst ist sehr vielfältig und jeder identifiziert sich mit einer anderen Sparte. Das Team der Interkulturellen Projekthelden ist sehr glücklich über diese gelungene Aktion und ist darüber hinaus froh, dass sie Künstler Oldhaus für so ein Projekt gewinnen konnte.“