Qualitätsprüfung in Neuss : Gold und Silber für Metzgerei Büssing

Qualitätsprüfung in Neuss

Bei der Qualitätsprüfung „Meisterstücke - Wettbewerbe für Fleisch- und Wurstkultur“ in Essen wurden insgesamt fast 1000 Würste und andere Waren aus eigener Herstellung ausgezeichnet. Foto: shutterstock/rainbow33

Neuss Auch in schwierigen, von Covid-19 beherrschten Zeiten weiß die Metzgerei Büssing zu punkten: Im Rahmen der Qualitätsprüfung „Meisterstücke – Wettbewerbe für Fleisch- und Wurstkultur“ wurden die Produkte aus eigener Herstellung mit sieben Mal Gold und zweimal Mal Silber bewertet.

Gold gab es für die Fenchel-Salami, Rheinische Streichmettwurst, Jagdwurst, Corned Beef, Burgunder-Schinken, Schinkenspeck und Puten-Curry; Silber für: Fleischwurst und Sauerbraten-Gulasch. Insgesamt wurden bei der Leistungsschau in Essen fast 1000 Würste und andere Waren bewertet. Dazu Adalbert Wolf, Landesinnungsmeister des Fleischerverbandes Nordrhein-Westfalen und Vorsitzender der Prüfungskommission: „Gerade jetzt kommt dem Fleischerhandwerk eine wichtige Aufgabe bei der Versorgung der Bevölkerung zu. Unsere lokale Verbundenheit mit örtlichen Erzeugern ist dabei ein Trumpf. Im Ergebnis – knapp 90 Prozent wurden mit Gold ausgezeichnet – zeigt sich, dass die handwerklichen Fleischer auch in dieser herausfordernden Zeit ihren Kunden hervorragende regionale Qualität anbieten, und das ohne Kompromisse.“ Zu erwerben sind die prämierten Produkte in allen Filialen der Metzgerei Büssing montags bis freitags von 7 bis 18.30 Uhr und samstags von 7 bis 13 Uhr.