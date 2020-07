Kulturangebot in Neuss : Kaffeehausliteratur unter freiem Himmel

Neuss Wenn die Kultur noch nicht wieder voll durchstarten kann, dann aber doch wenigstens in kleinen Schritten. Inspiriert von Innenhofkonzerten dachten sich Theaterfreunde um Frank Kurella, warum nicht Theater im eigenen und im Nachbar-Garten?

Kurzerhand konnte die Intendantin des Rheinischen Landestheaters für die Idee gewonnen werden. Die Schauspielerin Hergard Engert hatte auch ein passendes Programm in Petto: „Wiener Melange“. Passend zum Thema Wiener Kaffeehausliteratur starteten die Gäste in zwei angrenzenden Rheinhausgärten mit Wiener Kaffeespezialitäten und Kuchen in den Benefiz-Nachmittag. Engert erfreute die geladenen Gäste mit Wiener Kaffeehaus-Literatur von Peter Altenberg, Anton Kuh, Friedrich Torberg und Alfred Polgar. Für die kleinen Zuschauer gab es eine besondere Zugabe, Engert spielte noch ein Extra Stück für sie im Finger Theater. Nach dem Programm gab es noch Gelegenheit für ein Gespräch.

Der Kulturgenuss blieb geladenen Gästen vorbehalten, da die Personenzahl durch Corona beschränkt bleibt. Durch die zwei Gärten, die nur durch einen niedrigen Zaun getrennt sind, konnten pro Garten zehn Personen Platz finden, für die Familie gab es noch den Logenplatz an den Fenstern in der ersten Etage. „Kultur mal in ganz anderem Rahmen und Literaturgenuss in einer besonderen Atmosphäre.“, so fasst Klaus Spickernagel, einer der Gäste, den sommerlichen Nachmittag zusammen. „Eine fantastische Idee, die wir hoffentlich wiederholen können.“ Dem zeigte sich auch Mitinitiator Frank Kurella nicht abgeneigt. „Es war ein sehr entspannter Nachmittag, der sich für unsere Gäste und die Schauspieler gelohnt hat“, sagt er.