Verbindung zwischen Neuss und Herzliya : Förderverein für die Städtepartnerschaft mit Israel gegründet

Der Vorstand der Freundschaftsgesellschaft (v.l.): Alexandra Heubach, Niels Elsässer, Bert Römgens und Ron Brinitzer. Foto: jumi Foto: Michaelis, Judith (jumi)

Neuss Im Weitz-Saal des Rathauses wurde die Freundschaftsgesellschaft „Chaverut“ aus der Taufe gehoben. Dabei wurde ein deutliches Zeichen für die geplante Partnerschaft mit Herzliya gesetzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hansgeorg Marzinkowski

Der 17. Januar als Termin für die Gründung einer Freundschaftsgesellschaft „Chaverut“, die Neuss mit dem israelischen Herzliya verbindet, war eher zufällig gewählt. Aber an diesem Tag, dem Tu biSchevat, wurde in Israel das „Neujahrsfest der Bäume und der Natur“ gefeiert. Es ist Brauch, an diesem Tag Bäume zu pflanzen und seltene Früchte zu essen. Auch die Teilnehmer der Gründungsversammlung im Weitz-Saal des Rathauses erhielten mit Segensspruch versehene Datteln. Mit Abordnungen setzte auch die Politik ein deutliches Zeichen für die geplante Partnerschaft mit Herzliya. Sie wurden angeführt vom Bundestagsabgeordneten Hermann Gröhe (CDU), Sascha Karbowiak, Stadtverbandsvorsitzender der SPD, wurde zum Versammlungsleiter gewählt.

Mit Pfarrer Sebastian Appelfeller und Oberpfarrer Andreas Süß nahmen auch die obersten Repräsentanten der evangelischen und der katholischen Kirche in Neuss teil. Wahlen standen bei der Versammlung im Vordergrund. Die erste Vorsitzende der Freundschaftsgesellschaft „Chaverut“ wurde Alexandra Heubach. Sie hat vier Jahre in Israel gelebt, als ihr Ehemann, der Weckhovener Tim Heubach, von 2017 bis 2020 in der ersten israelischen Liga Fußball spielte. Sie arbeitet ehrenamtlich für die Deutsch-Israelische Handelskammer AHK.