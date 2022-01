An der Otto-Lilienthal-Straße : Sonntag wird in Rommerskirchen wieder geimpft

Schon vor Weihnachten nahmen viele das Impfangebot in Rommerskirchen an Sonntagen an. Foto: Marcel Offermann

Rommerskirchen Nach den Erfolgen der Aktionen in der Vorweihnachtszeit wird der Kampf gegen die Coronapandemie in der Gemeinde mit voller Kraft fortgesetzt.

(NGZ) Am kommenden Sonntag, 9. Januar, wird im Corona-Testzentrum an der Otto-Lilienthal-Straße 4 zwischen 10 und 17 Uhr wieder geimpft und „geboostert“ (Auffrischungsimpfung). Das teilt die Gemeinde mit. Impfberechtigt sind alle Einwohner Nordrhein-Westfalens ab zwölf Jahren, die eine Zweitimpfung spätestens am 9. Oktober 2021 erhalten haben. Mitzubringen sind ein Lichtbild- sowie der Impfausweis. Bei der dritten Impfung genügt ein ausgefüllter Einwilligungsbogen. Bei Erst- und Zweitimpfungen muss zusätzlich ein Anamnesebogen vorgelegt werden. Bei Kindern und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 15 Jahren ist die ausgefüllte Einwilligung eines Elternteils nötig. Die Unterlagen gibt es unter www.rhein-kreis-neuss.de/coronaimpfung, aber auch vor Ort. Geimpft wird grundsätzlich mit dem Moderna-Impfstoff. Falls er geliefert wird, werden unter 30-Jährige auch mit dem Impfstoff des Herstellers Biontech geimpft. „Moderna ist genauso wirksam wie Biontech, wenn es nicht sogar Studien nach länger wirksam ist“, sagt Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens. Aktuell sind nur wenige Biontech-Impfdosen verfügbar. Ob davon etwas nach Rommerskirchen kommt, ist derzeit unklar. Sollte es keinen Biontech-Impfstoff geben, kann generell erst ab einem Alter von 18 Jahren geimpft werden. Mit Biontech wird aber auf jeden Fall im Impfzentrum des Kreises in Neuss geimpft.