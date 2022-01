Neujahrsempfang der CDU Neuss : „Für Berlin-Rückkehrer ist im Rhein-Kreis kein Platz“

Neuss Die FDP hadert mit möglichen CDU-Bewerbern für die Nachfolge von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Der schließt Kandidatur 2025 nicht aus.

Das gilt zum Beispiel für den Bundestagsabgeordneten und neuen CDU-Kreisvorsitzenden Ansgar Heveling. Der Name des Korschenbroichers war bereits mehrfach im Zusammenhang mit einer möglichen Petrauschke-Nachfolge genannt worden, doch die Strategie hinter einer solchen Bewerbung kann Thomas Schommers nicht nachvollziehen. Eine Theorie des FDP-Parteivorsitzenden in Neuss ist, Heveling „hat Sorge, den Wahlkreis an unseren Parteifreund Otto Fricke zu verlieren“. Denn der CDU-Abgeordnete hatte zwar sein Direktmandat im Wahlkreis Krefeld I-Neuss II verteidigt, war aber in der Wählergunst von 42,5 auf 33,4 Prozent der Stimmen abgestürzt. Oder, bot Schommers eine andere These an, als Oppositionspolitiker tun sich für Heveling in der Hauptstadt keine Karrieremöglichkeiten mehr auf. So oder so: Im Landratsamt will ihn die FDP nicht: „Für Berlin-Rückkehrer ist im Rhein-Kreis kein Platz“, sagte Schommers. In diesem Fall müsste sich die FDP überlegen, einen eigenen Kandidaten aufzustellen.