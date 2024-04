Partys und Events am 30. April Wo in Neuss 2024 in den Mai getanzt wird

Mit Musik aus den 90er Jahren wird im Hamtorkrug, Büttger Straße 3, am Dienstag, 30. April, der Mai eingeläutet. Zu Gast ist die Band „Westpak“, die als „bandgewordene 90er Jahre Playlist“ beschrieben wird. Und so spielen sie die „Backstreet Boys, Britney Spears, Spice Girls, Nirvana, Oasis, Daft Punk, Aerosmith, *Nsync, Will Smith, Alanis Morisette“ und mehr. Dabei dürften dem ein oder anderen nostalgische Erinnerungen an Gameboys, Tamagotchis und Zeichentrickserien in den Sinn kommen. Also ab in die Plateauschuhe und rein in die Baggyhosen. Anschließend gibt es eine Aftershowparty mit DJ Fynn. Karten im Vorverkauf gibt es für 15 Euro online beim Tickethändler Eventim. Oder an der Abendkasse für 18 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.