Oldtimerfreunde angagieren sich für Flutopfer an der Ahr : Uedesheimer sammelt 80.000 Euro für die Flutopfer

Das Ahrtal im Zeichen der Flut. Die Zerstörungen waren und sind groß. Längst hat der Wiederaufbau begonnen. Das Foto erlaubt einen Blick auf Schuld, wo Oldtimerfreunde gezielt mit Geld und Handarbeit helfen. Foto: Klaus Weinbrenner

Neuss Josef Werhahn aus Uedesheim ist seit zwei Jahrzehnten Gastgeber der Oldtimer-Ausfahrt „Rund um Bad Münstereifel“. 2020 fiel sie allerdings wegen der Corona-Pandemie aus, im Vorjahr machte die Flut die Austragung unmöglich. Stattdessen helfen die Oldtimerfreunde jetzt im Ahrtal.

Wie sich die Zeiten ändern. Für Gerald Pilz (54) war es Jahr für Jahr eine Lust mit seiner Indian Chief von 1935 an der Oldtimerausfahrt „Rund um Bad Münstereifel“ teilzunehmen. Immer wohnten Pilz und Ehefrau Kathrin während des Veteranentreffens im Hotel Ewerts, eine Familienherberge im 500-Einwohner-Ort Insul an der Ahr. Aus. Vorbei. „Unser Hotel wurde durch die Wassermassen verwüstet“ heißt es auf der Homepage und weiter ist zu lesen: „Sie können nicht nach Insul anreisen.“

Das Hochwasser kam am 14. Juli des vergangenen Jahres und wenige Stunden später war nichts mehr wie zuvor. Eine neue Wirklichkeit. Doch gerade diese Erkenntnis riefen Gerald Pilz und seine Oldtimerfreunde auf den Plan. Sie organisieren seither ein großes Hilfsprojekt und kehren regelmäßig nach Insul zurück: nicht als Übernachtungsgäste, sondern als Freunde in der Not. Wieder steht Gerald Pilz vor dem Hotel Ewerts, doch dieses Mal ohne sein Kult-Zweirad Indian Chief, dafür mit einem Transporter seines Arbeitgebers Fischer, einem auf Befestigungssysteme spezialisierten Unternehmen. Im heimischen Tumlingen (Schwarzwald, nahe Freudenstadt) leitet Pilz den Fuhrpark. Der Logistikexperte investiert Zeit, Kraft und Geld, um dafür zu sorgen, dass Bautrockner oder Verlängerungskabel in die Katastrophengebiete gebracht wurden. Das Projekt braucht Zeit. „Wir bleiben am Ball“, sagt Pilz, der am 24. Januar den nächsten Hilfstransport nach Insul steuern wird.

Ein Quartett aus Tumlingen (Schwarzwald) bringt Bautrockner und andere Hilfsgüter ins Flutgebiet an die Ahr. Links Initiator Gerald Pilz, der Insul von den Oldtimerausfahrten kennt und jetzt zum Helfer in der Not wurde. Foto: Gerald Pilz

In zwei Wochen wird Gerald Pilz aber auch einen Abstecher nach Neuss machen. In Uedesheim trifft er Josef Werhahn (54), der seit zwei Jahrzehnten Gastgeber von „Rund um Bad Münstereifel“ ist. 2020 hatten 284 Teilnehmer für die internationale Ausfahrt gemeldet. Die Corona-Pandemie diktierte das Aus. Im Vorjahr machte die Flut die Austragung unmöglich, doch 2022 will Werhahn wieder die Oldtimerfreunde auf die Reise schicken, mit Start und Ziel vor dem Hotel Ewerts in Insul: „In guten wie in schlechten Zeiten!“

Während sich viele seiner Oldtimerfreunde in der Flutregion beim Aufräumen, Trocknen und Aufbauen mit Handarbeit engagierten, organisiert Werhahn die Hilfe vom heimischen Uedesheim aus. „Ich bin kein Praktiker und will auch kein Katastrophentourist sein“, sagt Werhahn, „mein Feld ist der Schreibtisch.“ Das Ergebnis kann sich sehen lassen. In wenigen Tagen wird der Ausfahrt-Organisator zum achten Mal seit der Flut 10.000 Euro überweisen. Mit insgesamt 60.000 Euro wurde inzwischen den Menschen in den Orten Insul und Schuld – dort übernachteten in der Vergangenheit ebenfalls viele Ausfahrt-Teilnehmer – geholfen. Zwei weitere 10.000-Euro-Spenden werden genutzt, um die Infrastruktur wieder aufzubauen. Mit dem Geld wurden Bushaltestellen errichtet.

Brennholz für den Winter ist wichtig: Die Oldtimmerfreunde stellen stolze 300 Raummeter zur Verfügung. Foto: Klaus Weinbrenner/Klaus WeinWeinbrenner

Werhahn steht im engen Kontakt mit Ewald Neiß, seit 18 Jahren Ortsbürgermeister in Insul. Neiß habe vor zwölf Jahren Start und Ziel der Ausfahrt nach Insul geholt. Freundschaften seien entstanden, „die sich jetzt in Krisenzeiten bewähren“. Freundschaft pflegen die Oldtimerfreunde eben nicht nur untereinander, sondern auch zu den „Insulanern“. Die PS-Gäste unterstützen alljährlich mit einer Spende die „Dorfverschönerung“ und finanzierten eine Streuobstwiese. Werhahn: „Wir begreifen uns als Familie Rund um Bad Münstereifel und sind seit 2008 im Ort integriert.“ So sieht es auch Klaus Weinbrenner (55) aus dem Westerwald, der zum Helferteam der Ausfahrt gehört. Jetzt organisiert er Hilfe: 300 Raummeter Brennholz, 20 Tonnen Holzbrikett. Sein Credo: „Mit Kreativität, Netzwerken und Idealismus im Teamwork konnten wir das schaffen und wir machen weiter.“