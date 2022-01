Corona-Proteste in der Region : Oberbergischer Landrat richtet Appell an Impfgegner

Oberberg Proteste gegen die Maßnahmen seien legitim, sie müssten aber friedlich und gesetzeskonform ablaufen, erklärt Jochen Hagt. Zugleich macht der CDU-Politiker klar, dass Impfen für ihn der Weg aus der Pandemie ist.

Der Landrat des Oberbergischen Kreises, Jochen Hagt, hat sich zu den Protesten von Impfgegnern geäußert, die auch in einigen Städten der Region in den vergangenen Wochen stattfanden. Schwerpunkt war dabei die Kreisstadt Gummersbach, dort fanden bereits mehrere so genannte Montags-„Spaziergänge“ mit hunderten von Teilnehmern statt, die gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung protestieren. In Radevormwald gab es laut Ordnungsamt und Polizei bislang keine größeren Proteste, lediglich eine kleinere Gruppe habe sich jüngst in der Innenstadt versammelt.