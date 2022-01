Kreis Mettmann : Sie wählen den Bundespräsidenten

Kreis Mettmann Sonntag, 13. Februar, tritt im Paul-Löbe-Haus in Berlin die Bundesversammlung zusammen. Sie besteht aus 736 Bundestagsabgeordneten und ebenso vielen Delegierten, die durch die Landesparlamente gewählt wurden.

In wenigen Wochen, am 13. Februar, tritt die Bundesversammlung zusammen, um den Bundespräsidenten zu wählen. Sie besteht aus allen 736 Bundestagsabgeordneten und der gleichen Anzahl von Mitgliedern, die von den Volksvertretungen der Länder gewählt werden. Wie viele Vertreter die einzelnen Länder in die Bundesversammlung entsenden dürfen, errechnet sich anhand ihrer Bevölkerungszahlen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) bewirbt sich um eine zweite Amtszeit. SPD, FDP, Grüne und CDU/CSU unterstützen seine Kandidatur. Er ist bislang der einzige Kandidat. Folgende Frauen und Männer aus dem Kreis Mettmann dürfen den Bundespräsidenten mitwählen.