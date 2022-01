Neuss : A 57 nach Auto-Brand gesperrt

Neuss Die Autobahn 57 in Fahrtrichtung Köln musste am Sonntagabend in Höhe des Autobahndreiecks Neuss-West kurzfristig für den Verkehr gesperrt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Autobahnpolizei mitteilt, war ein Auto in Brand geraten und musste auf dem Seitenstreifen gelöscht werden. Als Ursache wird ein technischer Defekt angenommen. Es habe keinen Unfall und keine Verletzten gegeben, betont ein Polizeisprecher. Der Brand war um 17.22 Uhr gemeldet worden, schon um kurz nach 18 Uhr hieß es „Feuer aus“ – und der Stau löste sich auf.

(NGZ)