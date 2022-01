Parteienlandschaft in Nettetal : Erster CDU-Lauftreff im Wald

Nettetal Weil der traditionelle Neujahrsempfang erneut nicht stattfinden konnte, wählte der CDU-Stadtverband Nettetal ein neues Format: einen Lauftreff.

Kurz vorher hatte es noch leicht geregnet. Doch pünktlich um 11 Uhr am Sonntag kam die Sonne raus. Dem ersten CDU-Lauftreff stand so nichts mehr im Wege. Aufgrund der aktuellen Corona-Beschränkungen fiel der Neujahrsempfang der Nettetaler CDU aus. Um nicht alles absagen zu müssen, plante der Vorstand ein neues Format. Unter dem Titel „Was bewegt Dich? - Mit Schwung ins neue Jahr“ lud der Stadtverband zum Lauftreff ein. Treffpunkt war der Parkplatz des Waldgasthauses Galgenvenn, das im Moment Betriebsferien macht. Philipp Heks hatte einen kleinen Rundweg von knapp fünf Kilometern ausgeguckt und zum Joggen oder Laufen an der frischen Luft eingeladen. Knapp 25 Mitglieder hatten sich im Wald am Premiumwanderweg Galgenvenn eingefunden. Claudia Willers von der CDU Kaldenkirchen hatte das Treffen liebevoll vorbereitet, so dass Schokolade, Bananen, Wasser, Kaffee und Glühwein bei der Rückkehr vom Rundkurs bereitstanden.

Der Lauftreff war mit Bedacht gewählt, ein Signal, dass die CDU auch weiterhin etwas in Bewegung bringen will, und auch selber in Bewegung ist. Mit dem 26-jährigen Heks an der Spitze des knapp 400 Mitglieder starken Stadtverbandes ist der Generationswechsel eingeläutet. Seit der Kommunalwahl im September 2020 muss die CDU sich neu finden. Die CDU hat nicht nur den Bürgermeister im Rathaus verloren, sondern auch keine Mehrheit mehr im Stadtrat. Das Ampelbündnis aus Grünen, SPD und FDP hat nicht nur einen gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten ins Amt gebracht, sondern zieht auch weiter im Rat mit gemeinsamen Anträgen an einem Strang. Die CDU, so war jedenfalls die Stimmung unter den Mitgliedern am Sonntag, lässt sich nicht unterkriegen. Der Lauftreff im Wald passt auch zu Heks’ Ankündigung, dass sich die CDU in diesem Jahr um das Genießen der Natur, Stichwort Naturbaden im See, kümmern werde. War das Plaudern beim Walken und später an den Stehtischen am Spielplatz mehr auf geselliges Miteinander aus, so soll dem Lauftreff am 6. März ein politischer Frühschoppen folgen. Auch die CDU-Diskussionsrunde mit Prof. Heiner Monheim zum Thema Mobilität soll eine Fortsetzung finden.