Wochenende im im Rhein-Kreis Neuss Schützenfest, Electro-Festival und Kasalla

Schützenfest in Neuss Zur Kirmes über die Rollmopsallee schlendern, feiern auf der Schützenwiese oder sich die Paraden – am Sonntag, 27.. August, 12 Uhr zieht die Königsparade durch die Neusser Innenstadt – oder den Fackelzug am Samstag, 26. August, ab 20.45 Uhr, ansehen: Am Wochenende steht Neuss im Zeichen des Bürgerschützenfestes, das in diesem Jahr sein 200-jähriges Jubiläum feiert. Entsprechend viel Programm wird an den einzelnen Tagen geboten.