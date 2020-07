Kinderbetreuung in Neuss : Die erste Kita ganz aus Holz

Neuss Was kommt zuerst: Der Maurer oder der Gerüstbauer? Normalerweise sind es die Handwerker, die ein Gebäude errichten, doch am Weißenberger Weg wird diese Reihenfolge gerade umgekehrt.

Inzwischen klärt sich diese Frage, denn seit Montag ist ein Unternehmen aus dem münsterländischen Ahaus dabei, vormontierte Fertigteile aus Holz in das Geviert der Gerüste zu heben. Stück für Stück und in Windeseile wächst so in Fertigbauweise ein neuer Kindergarten in die Höhe. „Bisher gibt es bereits eine Kita in Holzbauweise“, berichtet Peter Fischer, der Leiter der städtischen Pressestelle. Die steht an der Euskirchener Straße in Erfttal und wurde vor gut zwei Jahren gebaut. „Diese aber ist in einer völlig anderen Bauweise gefertigt und daher nicht vergleichbar.“