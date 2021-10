Tischtennis : TG Neuss hofft in Porz auf die ersten Punkte

Neuzugang Markus Knoben soll für die TG Neuss beim Auswärtsspiel in Porz zum Einsatz kommen. Foto: Rust

Rhein-Kreis Die DJK Holzbüttgen tritt im Heimspiel gegen den TTC Waldniel ohne Jan Medina an. Saisonpremiere für den TTC Blau-Weiß Grevenbroich.

Von Jens Rustemeier

Fast einen Monat hatte die TG Neuss in der Tischtennis-Regionalliga nach der 3:7-Auftakt-Niederlage gegen den TTC Altena Zeit, um sich zu regenerieren. Am Sonntag (14 Uhr, Sporthalle der Max-Planck-Realschule an der Bonner Straße) steht beim TTC Rot-Gold Porz das erste Auswärtsspiel der Saison auf dem Programm.

Das Team aus Porz hat bereits zwei Partien absolviert. Einer 2:8-Niederlage im Derby gegen den 1.FC Köln II folgte ein 5:5-Remis beim ASV Süchteln. „Das ist auf jeden Fall ein Spiel, das wir gewinnen wollen. Wir wollen möglichst früh in Führung gehen und uns absetzen“, sagt TG-Kapitän Tom Heiße. An den Spitzenpositionen stehen auf Porzer Seite in Vallo Vainula (2:2) und Denis Fischer (1:3) zwei Spieler, die den Neussern bestens bekannt sind. „Besonders die Nummer eins Vainula ist sehr gut, dafür sind sie hinten raus aber etwas schwächer“, schätzt Heiße. Die Neusser wollen am Sonntag mit Jochen Lang, Tom Heiße, Julian Röttgen und Markus Knoben die Punkte aus Köln mitnehmen.

In der Oberliga empfängt die DJK Holzbüttgen am Sonntag (14 Uhr, Sporthalle am Bruchweg) den Tabellenvierten TTC Waldniel. Die Viersener sind mit einem Unentschieden (5:5 gegen Borussia Düsseldorf II) und einem glatten 10:0-Erfolg gegen die TTG Sankt Augustin in die Saison gestartet. Die Aufgabe wäre ohnehin schwer genug. Da die Kaarster aber am Sonntag auf Jan Medina verzichten müssen, sieht DJK-Akteur sein Team ganz klar in der Außenseiterrolle: „Ohne Jan gegen einen der Titelfavoriten. Das wird brutal schwer. Wir wollen kämpferisch eine gute Leistung zeigen. Mit etwas Glück kommt dann dabei noch etwas Zählbares heraus.“ In dieser Woche will auch der am Rücken verletzte Yang Li wieder ins Training einsteigen. Ob es für einen Einsatz reicht, war noch unklar.