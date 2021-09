Radsport : Büttgener Talente in der Erfolgsspur

Büttgen Bei den Landesverbandsmeisterschaften im Sportforum nutzte der VfR-Nachwuchs seinen Heimvorteil. Es gab viele Titel. Die Zahl der Teilnehmer war überschaubar.

Einen Wermutstropfen gab es für Organisator Lars Witte aber dennoch, die Teilnehmerzahlen blieben sehr überschaubar. Auch weil nach der Terminverschiebung zusätzlich der Termin der offenen Westfalen- und Bezirksmeisterschaft in Paderborn genehmigt worden war. „Zwei Veranstaltungen an einem Tag legen klar das vorherrschende Nachwuchsproblem, welches aktuell NRW weit vorhanden ist, offen. Die Gewinnung von neuem Nachwuchs, gerade nach der Corona-Pandemie, wird ein großer Kraftakt für alle Vereine werden. Der VfR Büttgen scheint hier auf einem guten Weg“, meinte Witte. Bestätigen konnte ihn Kilian Schmitz, der in der Altersklasse U11 die Landesmeistertitel im 500-Meter-Zeitfahren, in den Temporunden, im Ausscheidungsfahren und im Omnium gewann. Nur im Punktefahren musste Schmitz gab es Silber. Für Tabeo Schmitz war es die erste Landesverbandsmeisterschaft auf der Bahn im Büttgener Holzoval. In der Altersklasse U13 musste sich der junge Nachwuchsfahrer in allen fünf Disziplinen mit dem vierten Rang zufriedengeben. Moritz Mauss und Franziska Minten zeigten in der Altersklasse U15 gewohnt starke Leistungen. Mauss sicherte sich in allen fünf Disziplinen den Landesmeistertitel. Auch Minten schaffte es, sich bei den Schülerinnen alle Titel zu sichern. Auch die älteren Aktiven des VfR Büttgen zeigten ihre Qualitäten im Omnium. Dabei gewann Jakob Lawrenz bei der Jugend U17, Florian Dreis bei den Junioren U19, Hannah Meyer bei den Juniorinnen U19, Alina Lange bei der Elite Frauen und Luca Felix Happke vor Julius Domnick bei der Elite Männer.