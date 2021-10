Motorsport : Tim Scheerbarth macht im Porsche Cayman Titel klar

Dormagen Nach dem achten Lauf der Nürburgring Langstrecken-Serie liegen der Nievenheimer und seine Teamkollegen Daniel Blickle und Max Kronberg uneinholbar in Führung.

Bis zum Triumph erlebte der 32-Jährige indes „ein Auf- und Ab der Gefühle. Im Qualifying, das wegen Nebel verkürzt wurde, lag ich mit einer guten Runde auf Kurs für die Pole-Position in unserer Klasse, ehe ich von einer Slow-Zone ausgebremst wurde.“ Als erster Fahrer im Porsche Cayman GT4 ging es für ihn schließlich mit der Startnummer 960 von Rang vier ins Rennen. Und es lief prächtig für ihn: „Mein Start war sehr gut. Noch auf der Grand-Prix-Strecke konnte ich mich auf Platz zwei vorarbeiten. Am Ende der ersten Runde habe ich dann den Führenden überholt. Ich hatte einige spannende Zweikämpfe und viel Spaß auf der Strecke. Im ersten Stint waren die Autos sehr nah beieinander.“

Seine Teamkollegen Blickle und Kronberg übernahmen das Fahrzeug für die Rennmitte, ehe sich der Dormagener für den Schlussspurt noch einmal hinters Steuer begab. Mit Erfolg: „Das Rennen war in unserer Klasse sehr schnell und die Zweitplatzierten nicht weit weg. Ich hatte einen guten Schlussstint und habe das Auto mit knapp 15 Sekunden Vorsprung ins Ziel gebracht.“ Ein Grund zum Feiern. „Wir waren erst superglücklich mit dem Ergebnis – der Sieg bedeutete den Gewinn der Meisterschaft in der Cayman Trophy und die Chance auf die Gesamtmeisterschaft bei NLS9.“ Ärgerlicherweise wurde sein Team aber nach dem Rennen mit einer Zeitersatzstrafe für Überholen bei gelber Flagge belegt. Scheerbarth: „Das war eine seltsame Situation, denn weder das in allen Fahrzeugen verbaute GPS-System noch die Marshalls am Streckenposten hatten eine Meldung abgegeben. Die Strafe resultierte aus einer Onboard-Kamera eines klassenfremden Konkurrenten. Eine sehr merkwürdige Situation, die ich in mehr als zehn Jahren in dieser Rennserie noch nie erlebt habe. Leider kostet uns diese Strafe die Möglichkeit, bei NLS9 aus eigener Kraft die Gesamtmeisterschaft zu gewinnen.“