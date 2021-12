Jonas Völler und Tom Clemens vom SC Myhl : Ganz vorne bei den Nordrhein-Crosslaufmeisterschaften

Leichtathletik Jonas Völler und Tom Clemens vom SC Myhl haben bei den Nordrhein-Crosslaufmeisterschaften für Furore gesorgt. Vor allem Völler lief der Konkurrenz auf der 3600-Meter langen Strecke in Neunkirchen davon.

Gleich nach dem Startschuss zeigte Völler, dass er diesem Rennen seinen Stempel aufdrücken wollte. Relativ zügig schüttelte Völler seine Verfolger ab. Es war für ihn nach dem Crosslauf in Teveren, wo er ebenfalls die Mittelstrecke als Gesamtsieger gewann, erst der zweite Crosslauf. „Aber die Steigerung seiner Form war unübersehbar und auch beeindruckend“, beobachtete sein Trainer Harald Eifert. Völler war auf der letzten Runde schon bemüht, das Tempo etwas rauszunehmen. Seine über 200 Meter Vorsprung eingangs der dritten Runde erlaubten ihm eine ruhigere Schlussrunde. Er gewann dennoch mit großem Vorsprung dieses Rennen, am Ende mit 12:32 Minuten. „Auf dieses Ergebnis lässt es sich für die nächsten Wochen und Monate sehr gut aufbauen, auch bei seinem Vereinskameraden Tom Clemens“, meint Eifert.

Die Vizemeisterschaft erkämpfte U18-Junior Tom Clemens (beim Cross in Teveren Gesamtzweiter), der sich im gleichen Rennen ständig auf den Plätzen vier bis sechs aufhielt. „Einziger Nachteil in diesem Rennen war, dass die einzelnen Klassen auf den Startnummern nicht markiert waren, sodass man eigentlich nicht wusste, welcher Läufer in welcher Klasse startete“, stellte Eifert fest. Zwischendurch musste Clemens ein wenig abreißen lassen und lag auf Rang sechs. Doch in der Schlussrunde kämpfte er, weil er unbedingt auf das Treppchen wollte. Mit 12:58 Minuten und Rang fünf in der Gesamtwertung belegte er final nach starkem Schlussspurt den zweiten Platz der U18-Junioren.