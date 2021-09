Starker Auftritt im Niederrheinpokal : Jüchen verpasst die Sensation gegen den Wuppertaler SV

Beim Wuppertaler SV konnte der VfL Jüche in der ersten Runde des Niederrheinpokals lange Paroli bieten. Foto: Fupa/Jochen Classen

Fußball-Niederrheinpokal In der ersten Runde des Niederrheinpokals spielte Bezirksligist VfL Jüchen am Mittwochabend beim Wuppertaler SV im Stadion am Zoo. Zur Pause stand es gegen den Regionalligisten sogar noch Unentschieden, am Ende setzte sich der haushohe Favorit dann knapp durch.

Der VfL Jüchen zog wenig überraschend am Mittwochabend im Niederrheinpokal beim Wuppertaler SV den Kürzeren. Dennoch verkaufte sich das Team von Trainer Marcel Winkens teuer bei der 0:2-Niederlage in der 1. Pokalrunde. Bis zur Halbzeit hielt Jüchen gegen den um drei Spielklassen höher spielenden Regionalligisten gar ein torloses Remis. Und WSV-Trainer Björn Mehnert, der einigen Reservisten Spielzeit gewährte, schien zu diesem Zeitpunkt alles andere als angetan vom Auftritt seiner Mannschaft im heimischen Stadion am Zoo: Gleich dreimal wechselte zur Halbzeit das Personal. Das zahlte sich prompt aus: Einer der Neuen, Ex-Bundesligaspieler Roman Prokoph, erzielte für den Favoriten kurz nach Wiederanpfiff die 1:0-Führung (48.).

In der 58. Minute gab es per Elfmeter für Wuppertal die Möglichkeit zum 2:0, doch Marco Königs traf nur die Latte. In der Folge zeichnete sich VfL-Torhüter Felix Thienel mehrfach aus, aber auch insgesamt entpuppte sich Jüchen vor rund 300 Zuschauern weiterhin als unbequemer Gegner. Wuppertal tat sich bemerkenswert schwer gegen den Bezirksligisten.

In der 86. Minute hatte Pascal Moseler die beste Chance für Jüchen zum Ausgleich, scheiterte jedoch nach einem Freistoß per Kopf an WSV-Keeper Payam Safarpour-Malekabad. „Wenn er den richtig trifft, kann es auch 1:1 stehen“, sagte Jüchens Trainer Winkens hinterher. In der 89. Minute entschied Kevin Pires Rodrigues dann mit dem 2:0 die Partie für Wuppertal – erneut per Elfmeter. Für Winkens ein ärgerlicher Gegentreffer kurz vor Schluss, dennoch war er äußerst zufrieden mit dem Auftritt seiner Truppe. „Wenn ein Regionalligist gegen einen Bezirksligisten spielt, geht man von einem 6:0 aus – und zur Halbzeit stand es sogar 0:0. Wir haben defensiv kompakt gestanden, so wie wir das wollten. Die Jungs haben das richtig gut gemacht“, sagte Winkens, der insgesamt die Partie als großes Erlebnis für seine Mannschaft einordnete.