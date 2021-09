Nach WM-Qualifikation : Ultimate Frisbee soll in Weckhoven heimisch werden

Weckhoven Eine Mannschaft aus Potsdam gewinnt WM-Qualifikation der Altersklasse Ü33 und ist nächstes Jahr in Irland mit dabei. Der BVW hat langfristige Pläne mit der Randsportart bei sich im Verein.

Die Goldfinger aus Potsdam werden Weckhoven in guter Erinnerung behalten. Schließlich erfüllte sich die Mannschaft auf der dortigen Bezirkssportanlage den Traum, sich gegen die Konkurrenz aus Hamburg, München, Bonn und Düsseldorf für die Ü33 Club-WM in der Sportart Ultimate Frisbee nächsten Sommer im irischen Limerick zu qualifizieren. Am vergangenen Wochenende war der BV Weckhoven mit seine US Sports-Abteilung Gastgeber des Turniers mit den fünf besten Teams aus Deutschland.