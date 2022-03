Familienfest in Sonsbeck : Event-Metzger Holz lädt zum Frühlingserwachen

Sonsbeck Nach der erfolgreichen Premiere im vorigen Jahr gibt‘s am Samstag die zweite Auflage des Familienfestes „Christian meets friends“.

Mehr als 250 Gäste, darunter viele Kinder, lockte die Premiere des Familienfests „Christian meets friends“ an die Dresdener Straße. Am Samstag, 26. März, lädt Sonsbecks Fleisch-Sommelier Christian Holz zur zweiten Auflage. Unter dem Motto Frühlingserwachen wird rund um die Event-Metzgerei wieder Unterhaltung und Genuss geboten – und das für den guten Zweck. Mit dem Erlös der Veranstaltung sollen die Menschen unterstützt werden, die in Sonsbeck Zuflucht vor den Kriegswirren in ihrer ukrainischen Heimat suchen.