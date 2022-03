Tischtennis-Regionalliga : Platz zwei für die TG Neuss nun in greifbarer Nähe

Neuss Die Neusser haben ihren Lauf fortgesetzt. Auch gegen die starken Dortmunder setzten sie sich ein heimischer Halle durch. Nun könnte es tatsächlich etwas werden mit der Vizemeisterschaft, die TG hält alle Trümpfe in der Hand.

Die TG Neuss hat in der Tischtennis-Regionalliga jetzt die besten Chancen auf die Vizemeisterschaft. Im „kleinen Endspiel“ um Platz zwei gab‘s einen 7:3-Heimsieg gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund. Damit unterstrich das TG-Quartett erneut seine aktuell starke Form der vergangenen Wochen. „Ja, das war wirklich eine Riesen-Leistung von uns“, freute sich TG-Kapitän Tom Heiße. Zu Beginn verlief die Partie noch völlig ausgeglichen. Während Tom Heiße und Jochen Lang ihr Doppel gegen Wim Verdonschot und Arda Yenen ohne Satzverlust gewannen, mussten sich Julian Röttgen und Markus Knoben mit 1:3-Sätzen gegen das Spitzendoppel der Gäste Wencheng Qi und Evgeny Fadeev geschlagen geben. Im Einzel unterlag dann Tom Heiße gegen Fadeev, wobei alle drei Sätze mit 9:11 verloren gingen. Jochen Lang sorgte dann in einem spektakulären Fünfsatzspiel gegen Wencheng Qi für den Ausgleich. Dabei wehrte Lang im fünften Satz vier Matchbälle ab, ehe er sich am Ende mit 12:10 behauptete. Im zweiten Spiel gegen Fadeev verpasste es Lang dann aber, nach 2:0-Satzführung den Sack zuzumachen und unterlag noch mit 2:3. Tom Heiße revanchierte sich für die Niederlage gegen Fadeev und gewann in vier Sätzen gegen Qi. Erneut überragend präsentierte sich das untere Paarkreuz der Neusser. Dort gelangen Julian Röttgen und Markus Knoben vier Siege gegen Wim Verdonschot und Arda Yenen. Jetzt haben es die Neusser am 9. April selbst in der Hand, sich gegen die TG Obertshausen im letzten Saisonspiel die Vizemeisterschaft zu sichern.