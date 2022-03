Leichtathletik : Simone Durry läuft in 24 Stunden fast 195 Kilometer weit

Neuss Im niederländischen Sittard trotzt die Neusserin nicht nur dem inneren Schweinehund, sondern auch den eisigen Temperaturen und unangenehmen Böen.

Aber nackte Zahlen sagen nichts über die dahinter stehende Leistung. Also erzählt Simone Durry am besten selber: „Die ersten drei Stunden waren trotz kaltem Wind noch gut zu laufen. Danach wurden die Wetterbedingungen schwieriger, begannen die Celsiusgrade zu ‘tröpfeln’. In den Stunden nach Mitternacht fiel das Thermometer bis auf zwei Grad – bei dem starken und eisigen Wind fühlte sich das wie minus drei Grad an. Nach etwa der Hälfte der Zeit, so gegen 4.10 Uhr am Morgen, war ich so durchgefroren, dass ich mich für drei Stunden in den Schlafsack legen musste, um wieder halbwegs warm zu werden. In dieser Pause fiel ich in der Gesamtwertung vom fünften auf den zwölften Platz zurück. Aber mit neuer Energie fand ich wieder gut ins Rennen zurück und konnte so die Aufholjagd starten. Um 10 Uhr standen 69 Runden, genau 140 Kilometer, und Platz eins bei den Frauen auf der Anzeigetafel. In den letzten sechs Stunden konnte ich bei langsam wärmer werdenden Temperaturen mein Tempo halten, ja, die 95. und letzte Runde sogar in guten 11:26 Minuten zurücklegen.