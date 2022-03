Handball-Regionalliga : Neusser HV beendet unfreiwillige Pause

NHV-Trainer Christoph Schon kehrt mit seiner Mannschaft gegen Langenfeld in die Hammfeldhalle zurück. Foto: Michael Jäger

Neuss Der Handball-Regionalligist aus der Quirinusstadt darf wieder in der Hammfeldhalle ran. Zu Gast sind formstarke Langenfelder, die zuletzt zwei Siege gegen Spitzenteams einfuhren.

Nach fünf Wochen Pause ist es endlich wieder so weit. Der Handball-Regionalligist Neusser HV greift in den Meisterschaftsspielbetrieb ein, wenn er am Samstagabend die abstiegsbedrohte SG Langenfeld empfängt. Die Besonderheit dabei ist, die Hausherren können wieder in ihrem Wohnzimmer antreten, sprich in der Hammfeldhalle. „Seit letzte Woche Donnerstag können wir wieder dort trainieren“, berichtet der Neusser Trainer Christoph Schon. „Es war schon eine enorme Umstellung, eine ganze Halle für sich zu haben. In dieser Woche konnten wir seit einer gefühlten Ewigkeit drei Trainingseinheiten absolvieren. Bleibt jetzt abzuwarten, wie die Spieler die Mehrbelastung verkraftet haben.“

Die Aufgabe gegen Langenfeld wird sicherlich deutlich schwerer, als sie es vom Papier her scheint. Die Oberbergischen konnten zuletzt in zwei Nachholspielen mehr als überzeugen und gewannen gegen die beiden Aufstiegsaspiranten Interaktiv Handball (25:20) und TV Aldkerk (30:29). „Durch diese Ergebnisse sind wir mehr als gewarnt“, betont Schon. „Wir hatten jetzt lange keine Spielpraxis und müssen erst einmal versuchen, unseren Rhythmus zu finden. Zuletzt haben wir nicht nur durch die Hallensituation, sondern auch durch die an Corona erkrankten Spieler nur eingeschränkt trainieren können. Seit letzter Woche befinden wir uns quasi wieder in einem Neustart.“ Jetzt haben die Neusser drei Heimspiele hintereinander, in denen sie dafür sorgen sollten, den nötigen Abstand zu den unteren Tabellenplätzen zu erreichen. „Da wir wieder in Neuss spielen, hoffe ich auch auf eine große Unterstützung unserer Fans, die wir bestimmt auch nötig haben werden“, betont Schon.