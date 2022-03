Osterferien in Neuss : Das ist das Ferienprogramm zu Ostern

Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Ninja Cross Meisterschaft im Stadtbad Neuss geben. Foto: Julia Rommelfanger

Neuss Die Osterferien stehen vor der Tür und damit zwei Wochen, in denen jede Menge Freizeitangebote locken. Wir geben einen Überblick über das Ferienprogramm 2022 in Neuss.

Clemens Sels Museum Unter dem Motto „Ferienspaß“ finden vom 11. bis 14. April täglich wechselnde Veranstaltungen im Clemens Sels Museum statt. Von jeweils 10 bis 13 Uhr können Kinder zwischen zehn und 14 Jahren mehr über die Lebensweise der Römer erfahren (Montag), an einem Graffiti-Workshop teilnehmen (Dienstag), eigene Postkarten kreieren (Mittwoch) oder in der Ausstellung „Finde deinen Zugang“ Apps und Spiele austesten (Donnerstag). Die Teilnahmegebühr beträgt jeweils zehn Euro inklusive Material. Es gibt noch wenige freie Plätze. Anmeldungen sind online unter www.clemens-sels-museum-neuss.de/programm/ferienspass möglich.



Alpenpark Neuss Das Alpenpark Kids Camp bietet in den Osterferien mehrfach eine dreitägige Ski- und Snowboard-Freizeit an – sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene im Alter von sieben bis 13 Jahren sind willkommen. Das Camp beginnt jeweils um 9.30 Uhr und endet um 13.30 Uhr

Die Teilnahmegebühr beginnt bei 219 Euro und umfasst Ski/Snowboard, Schuhe, Helm, Essen und Getränk. Anmeldungen erfolgen unter www.tickets.alpenpark-neuss.de/de/kurse/kidscamp.

InKult Auch das Jugendzentrum InKult lockt vom 11. bis 14. April mit einem bunten Programm. Los geht es am Montag von 15 bis 18.30 Uhr mit „Taschen und Co. nähen“. Am Dienstag folgt ein Ausflug zum Graffiti-Kursus im Clemens Sels Museum (10 bis 15 Uhr). Wer schon immer einmal eigene Kerzen herstellen wollte, kann sich am Mittwoch von 15 bis 18.30 Uhr kreativ ausprobieren. Den Abschluss macht der Kurs „Holzarbeit und Osterbastelei“ am Donnerstag von 15 bis 18.30 Uhr.

Die Anmeldungen zu allen Programmtagen erfolgen per E-Mail unter info@dasinkult.de.

Greyhound Pier 1 Passend zu Ostern können die Kinder im Greyhound am Montag, 11. April, Eier bemalen und färben. In der darauffolgenden Woche werden mittwochs, 20. April, gemeinsam Plätzchen gebacken. Für das offene Programm, das sich an Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren richtet, sind keine Anmeldungen notwendig.

Vom 13. auf den 14. April steht zudem eine Übernachtungsaktion für Kinder ab zwölf Jahren im Greyhound an. Los geht‘s um 18 Uhr, die Abholung soll gegen 12 Uhr am nächsten Tag erfolgen. Anmeldungen werden bis zum 7. April per E-Mail unter greyhound@stadt.neuss.de entgegengenommen.

Das Greyhound Pier 1 ist in den Ferien täglich von 12 bis 19 Uhr geöffnet, mit Ausnahme der Donnerstage und Feiertage.

Geschwister-Scholl-Haus Im offenen Osterprogramm des Geschwister-Scholl-Hauses gibt es allerlei Angebote zum (kreativen) Austoben: Auf dem Sportplatz können die Kinder Fußball, Basketball oder Baseball spielen, während die Musikalischen sich im Musikraum beim Singen oder Rappen ausprobieren. Auch neue Instrumente können dort erlernt werden. Der Kreativraum bietet zudem Platz zum Basteln und Malen. Bei schönem Wetter ist ein Lagerfeuer geplant.

Das Programm findet täglich zwischen 13 und 20 Uhr statt (für Grundschüler bis 19 Uhr). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, alle Kinder und Jugendlichen zwischen sechs und 26 Jahren können teilnehmen.

Schwimmbäder der Stadtwerke Am Sonntag, 10. April, findet von 9.30 bis 12.30 Uhr eine Ninja Cross Meisterschaft im Neusser Stadtbad an der Niederwallstraße statt. Auf einem 23 Meter langen Wasserparcours sind Geschicklichkeit, Koordination und Muskelkraft gefragt. Die Wettkämpfe werden nach Altersklassen unterteilt, alle Gewinner können sich zudem auf eine Überraschung freuen.

Die Veranstaltung ist für alle Kinder ab acht Jahren, die schwimmen können. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Der Eintritt beträgt 3,20 Euro für Jugendliche und 5,20 Euro für Erwachsene.

Im Südbad lernen die Kinder an den beiden Donnerstagen, 14. und 21. April, jeweils von 10.30 bis 13 Uhr alles rund ums Thema Sicheres Schwimmen bei „Rettet Fridolin“. Unter anderem erlernen sie den Umgang mit Rettungsgeräten, das Schwimmen durch Strömungen und wie eine Herz-Lungen-Wiederbelebung funktioniert.

Die Veranstaltung richtet sich an Kinder ab neun Jahren, die schwimmen können. Die Anmeldung erfolgt derzeit an der Kasse im Südbad, in den Teilnahmegebühren von 15,50 Euro ist zudem ein Mittagessen enthalten.

Einrichtungen der Evangelischen Kirche In der Reformationskirche arbeiten die Kinder in der ersten Ferienwoche (11. bis 14. April) an einem Kunstprojekt zum Thema „Kreuzweg“. Dabei soll der Gedanke auf die Lebensrealität der Kinder übertragen werden, indem Fragen wie „Wo habe ich schon einmal Ungerechtigkeit erfahren?“ gemeinsam diskutiert werden. Aus den gesammelten Erfahrungen gestalten die Kinder ein Bild, das am Gründonnerstag im Rahmen einer Vernissage für Kinder und Eltern ausgestellt wird.

Mehr Informationen und Details zur Anmeldung gibt es per Anfrage an danielle.berg@ekir.de.

Die Kirchengemeinde am Norfbach organisiert passend zur Jahreszeit vom 11. bis 14. April eine Frühlingswerkstatt. Dort basteln, backen und kochen die Kinder gemeinsam und unternehmen zudem einen Ausflug.