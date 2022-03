Basketball : Bei den Elephants herrscht schon Abschiedsstimmung 

Grevenbroich Gegen Herten treten die Elephants in der Regionalliga zum vorerst letzten Mal vor heimischem Publikum an. Bastian Becker beendet seine Karriere.

Für die NEW‘ Elephants ist es an der Zeit, Abschied zu nehmen. Mit dem Spiel am Samstag (19.30 Uhr) in heimischer Sporthalle am Torfstecherweg in Gustorf gegen die Hertener Löwen sagen die Basketballer aus Grevenbroich der Regionalliga, die von 2001 bis 2003 und – nach dem Abstieg aus der Zweite Bundesliga Nord – von 2007 bis heute ihr Zuhause war, ade. Zwar endet die reguläre Saison für die Schlossstädter erst in einer Woche mit dem Match beim Spitzenreiter BBG Herford, doch für die Zuschauer an der Erft ist am Samstag gegen 21 Uhr erstmal Schluss mit halbprofessionellen Basketball.