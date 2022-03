Fußball : Uedesheim muss wieder zulegen

Marco Czempik machte in Gerresheim mit seinem Treffer zum 3:0 für Gnadental den Deckel drauf. Foto: HW

Rhein-Kreis Bezirksligist DJK Novesia geht nicht chancenlos ins Spiel gegen den zuletzt so starken, aber von Personalproblemen geplagten VfL Jüchen/Garzweiler.

Am Sonntag findet in der Fußball-Bezirksliga der 19. Spieltag statt. Erstmals in der Rückrunde sind alle Mannschaften aus dem Rhein-Kreis mit von der Partie.