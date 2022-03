Geselligkeit in Radevormwald : Feierabendmarkt legt tollen Saisonstart hin

„Alten Rader Adel“ nennen sich die Teilnehmer der Runde bei Garten Werker humorvoll. Am Freitag genossen sie das Wetter und einen guten Tropfen. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Das Interesse ist ungebrochen: Zum Auftakt am Freitagnachmittag erschienen bei sonnigem Wetter mehrere hundert Besucher. Die Veranstalter sind sehr zufrieden, hoffen aber noch auf mehr Personal.

Lange bevor der belebte Marktplatz überhaupt in Sichtweite ist, schallen bereits heiteres Lachen und angeregte Plauderei durch die Kaiserstraße. Ins Auge fällt eine bunte Gruppe im voll ausgelasteten Außenbereich von Armin Werkers Geschäft Garten-Werker, wo seine Kunden gemütlich bei einem Glas Wein zusammensitzen. „Wir sind jede Woche bei jedem Wetter hier“, sagt Ulla Schmidt ganz selbstverständlich und schaut lächelnd in die Runde. Ein Dutzend Freunde des „alten Rader Adels“, wie Gerd Dürholt die humorvolle Truppe schmunzelnd bezeichnet, kommt regelmäßig bei Werker zusammen, um nach den ganzen Pandemierestriktionen endlich wieder mal Gemeinschaft zu pflegen. Dass an diesem Tag wieder der Feierabendmarkt beginnt, freut die ausgelassenen Senioren aber auch den Geschäftsinhaber. „Wir führen das Geschäft schon seit ein paar Jahren mit Außenausschank und haben eigentlich jeden Freitag gut zu tun“, berichtet Werker. „Doch der Feierabendmarkt belebt die Straßen deutlich“, stellt der Geschäftsmann fest. „Man merkt, dass die Leute nach der langen Pandemie-Auszeit Lust haben, raus zu gehen und Spaß zu haben.“

Nur 120 Meter weiter bahnt sich sanfte Saxofonmusik wohltuend den Weg in die Gehörgänge und der Blick auf einen belebten Markt eröffnet sich dem ankommenden Besucher: Unter weinroten Pavillons sitzen einige der Gäste an Bierzeltgarnituren zusammen, während andere einen Platz an der Sonne bevorzugen. Lange Schlangen haben sich vor den Foodtrucks gebildet, vor denen hungrige Menschen stehen. Die sizilianische Bäckerei von Enzo Urso bietet feine süße Leckereien, während der Wilde Grill von Zoltan Diehl Deftiges serviert. Erstmals dabei ist auch das Café Central, dass in den kommenden Wochen Mini-Pizza zum Mitnehmen anbieten wird. Nur zur Premiere fällt der zusätzliche Pizzabäcker aus. Einkehren kann man hier aber dennoch, ebenso wie im Eiscafé gegenüber, das gut besetzt ist. Manche haben es sich mit einer Flasche Wein auf den Treppenstufen vor der reformierten Kirche gemütlich gemacht oder in der Außengastronomie der umliegenden Cafés und Restaurants. Es herrscht wohltuende Urlaubsstimmung, fast wie auf einer italienischen Piazza.

Info Wie Interessenten sich melden können Zeiten und Kontakte Der Feierabendmarkt ist ab sofort wieder jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr auf dem Marktplatz geöffnet, in den Sommermonaten werden die Zeiten auf 17 bis 21 Uhr angepasst. Derzeit gilt auf dem Platz die 3G-Regel. Wer sich berufen fühlt, als Standbetreiber mitzuwirken, meldet sich bei Kirsten Hackländer, zuständig für Veranstaltungen und Tourismus in der Stadt unter kirsten.hacklaender@radevormwald.de oder bei Zoltan Diehl unter rundumjagdundwild@t-online.de

„Ich bin froh, endlich wieder raus zu können“, bekräftigt Besucherin Petra Pfeiffer. Schon 2018, als der Feierabendmarkt erstmals in Radevormwald etabliert wurde, kam sie regelmäßig, um Freunden und Bekannte zu sehen und das Wochenende einzuläuten. „Die Atmosphäre ist einfach immer sehr schön, und man braucht sich auch nicht zu verabreden, hier findet man immer jemanden, den man kennt.“ Sie sei froh, verrät sie noch, dass der Feierabendmarkt nun nach der längeren Corona-Auszeit endlich wiedergekehrt sei. „Die Geselligkeit, das tolle Wetter, da kommt man dann auch auf andere Gedanken“, fasst sie die Vorzüge zusammen.

Auch Händler Zoltan Diehl vom Wein- und Grillstand Wilder Grill ist sichtlich erfreut darüber, endlich wieder zahlreiche Besucher auf dem Markt wiederzusehen. „Wir Händler sind so froh, wieder jede Woche hier in Radevormwald sein zu dürfen. Rade ist wirklich wie ein Dorf, jeder kennt sich, die Stimmung ist toll.“ Ein älterer Herr, der grade seine Flasche Weißwein bei ihm bezahlt, nickt zustimmend und klinkt sich ins Gespräch ein: „Ich bin extra aus Schwelm da, weil die bei uns so etwas Schönes nicht auf die Reihe kriegen.“