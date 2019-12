Tischtennis : Ein Top-Feld dank persönlicher Kontakte

Stammgast beim GWG Masters in der Turnhalle der Jakobusschule in Neukirchen: Der für Drittligist SC Buschhausen spielende Neusser Michael Servaty (r.) stand dort schon fünf Mal auf dem Treppchen. Foto: Jens Rustemeier

Für das am Montag um 17 Uhr startende GWG-Masters ist Cheforganisator Wolfgang Latzel viel durch die Tischtennis-Lande gereist.

„Das Feld ist genial. So stark waren wir noch nie besetzt.“ Der Turnierorganisator der DJK Neukirchen, Geschäftsführer Wolfgang Latzel, ist voller Vorfreude auf das „GWG-Masters“, das am heutigen Montag ab 17 Uhr in der Sporthalle der Jakobus-Schule, Unter den Hecken 4, bereits zum achten Mal im Rahmen des Heinz-Schlupp-Gedächtnisturniers ausgetragen wird.

Um erneut ein Starterfeld der Extraklasse in den Grevenbroicher Ortsteil zu locken, hat Latzel wieder zahlreiche Telefonate geführt, E-Mails geschrieben und ist durch ganz NRW gefahren, um die Sportler direkt in den Sporthallen aufzusuchen. Dabei sind es oft seine persönlichen Kontakte, die zu einer Zusage geführt haben. So zum Beispiel auch bei Lennart Wehking, der in der Zweiten Bundesliga beim 1. FC Köln spielt. „Lennart habe ich vor einigen Jahren in Grevenbroich das erste Mal angefragt. Da war er als Referendar am Pascal Gymnasium angestellt. Danach ist er nach Norddeutschland verzogen, der Kontakt ist aber nie abgerissen“, sagt Latzel.

Info GWG-Masters beginnt am Montag um 17 Uhr Vorjahressieger: Robin Malessa (1.FC Köln, 2299 QTTR-Leistungspunkte, 2. Liga) Der weitere Favoritenkreis: Florian Blum (NSU Neckarsulm, 2330 Punkte, 3. Liga); Lennart Wehking (1. FC Köln, 2302 Punkte, 2. Liga); Theodor Yordanov (TTC Altena, 2283 Punkte, Regionalliga); Tobias Hippler (TuS Celle, 2267 Punkte, 2. Liga); Cedric Meissner (1. FSV Mainz 05, 2263, 2. Liga) Die Lokalmatadoren: Michael Servaty aus Neuss (SC Buschhausen, 2258 Punkte, 3. Liga); Karl Walter aus Neuss (TTC Union Velbert, 2122 Punkte, Regionalliga) Weitere Starter: Daniel Halcour (ASV Süchteln, 2224, RL), Kirill Fadeev (Borussia Dortmund, 2219, 2. BL), Grozdan Grozdanov (TTC Wohlbach, 2164, 3. BL), Matthias Uran (Bayer Uerdingen, 2152, OL), Nico Bohlmann (BW Avenwedde, 2150, NRW-Liga), Felix Kleeberg (TTC RG Porz, 2127, RL), Lukas Bosbach (TTC Altena, 2103, RL), Christian Reichelt (Borussia Dortmund, 2100, RL), Paul Freitag (Bayer Uerdingen, 2091, OL), Jakob Eberhardt (TV Refrath, 2091, OL) Manuel Kupfer (SC Buschhausen, 2061, 3. BL), Tobias Slanina (TTC Altena, 2043, RL)

Die beiden Zweitligaspieler Cedric Meissner (1. FSV Mainz 05) und Tobias Hippler (TuS Celle) hat Latzel im vergangenen Jahr bei einem Meisterschaftsspiel in Dortmund persönlich kennengelernt, als beide noch für Celle spielten. Da erfuhr er, dass sie in Düsseldorf wohnen und im dortigen Leistungszentrum trainieren. Auch auf Turnieren war Latzel tätig. So hat ihm zum Beispiel der frühere bulgarische Nationalspieler Teodor Yordanov vom Regionalligisten TTC Altena bei einem S-Klassen-Turnier in Bergisch-Gladbach seine Zusage gegeben. Für Vorjahressieger Robin Malessa vom 1. FC Köln dürfte es deswegen schwer werden, seinen Titel zu verteidigen.

Der ranghöchste Teilnehmer mit 2330 Leistungspunkten (QTTR-Wert) ist Florian Blum vom Drittligisten NSU Neckarsulm. Latzel freut sich vor allem auf seine Spielweise: „Mit Florian Blum erwarten wir einen Abwehrspieler mit überragenden Fähigkeiten. Er führt derzeit mit 18:0 Punkten die Tabelle der Südgruppe in der 3. Bundesliga an und wird im kommenden Jahr in der 2. Liga spielen.“ Ebenfalls im Starterfeld steht Lokalmatador Michael Servaty. Der Neusser, der bis zur Saison 2018/19 noch für die TG Neuss tätig war, spielt aktuell für den SC Buschhausen in der 3. Liga. Für Servaty ist die Sporthalle „An den Hecken“ so etwas wie ein Wohnzimmer. Von den bisher ausgetragenen sieben „Masters-Veranstaltungen“ war er sechs Mal dabei. 2015 gewann er das Turnier, 2016 stand er im Finale und in den Jahren 2013, 2014 und 2018 wurde er jeweils Dritter. Ein Halbfinaleinzug wäre bei dem starken Teilnehmerfeld, in dem gleich sechs Spieler mehr Ranglistenpunkte aufweisen, ein Riesenerfolg.

In Karl Walter hat ein weiterer Neusser seine Teilnahme zugesagt. Walter, der bei der TG Neuss das Tischtennis spielen lernte, spielt schon seit einigen Jahren für den TTC Union Velbert. In dieser Saison tritt er hauptsächlich für die Zweitvertretung in der Regionalliga an, hatte aber auch schon einige Einsätze in der 3. Liga. Auch die beiden stärksten Jugendspieler aus NRW, Lukas Bosbach und Tobias Slanina vom Herren-Regionalligisten TTC Altena haben zugesagt. Beide standen sich im Finale der Landesmeisterschaften gegenüber, in dem Bosbach sich durchsetzen konnte und damit seinen Titel verteidigte. Im Vorjahr beeindruckte er die Konkurrenz in Neukirchen schon mit seinen druckvollen Spinvariationen und spielte sich überraschend bis ins Finale vor. Dort musste er sich dann gegen Robin Malessa in drei Sätzen geschlagen geben.

Außerdem sind Kirill Fadeev (Dortmund), Matthias Uran (Uerdingen), Nico Bohlmann (Avenwedde), Felix Kleeberg (Köln-Porz), Christian Reichelt (Dortmund), Paul Freitag (Uerdingen), Jakob Eberhard (Refrath) und Manuel Kupfer (Buschhausen) angekündigt. Für Thomas Pellny (Bad Hamm), der verletzungsbedingt absagen musste, wird Grozdan Grozdanov vom TTC Wohlbach aus der 3. Bundesliga Süd einspringen.