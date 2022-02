Orkan in Grevenbroich : Riesen-Tanne fällt auf Grundschule

Eine grosse Tanne ist bei dem Sturm auf das Dach der Grundschule in Hemmerden gestürzt. Das Dach der Schule wurde stark beschädigt. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Während und nach dem Orkan „Zeynep“ war die Feuerwehr stundenlang im Einsatz, darunter auch an der Grundschule in Hemmerden. Der Schulunterricht am Montag findet statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auch am Tag nach dem Durchzug des Sturmtiefs „Zeynep“ haben die Folgen des Unwetters die Einsatzkräfte der Grevenbroicher Feuerwehr an vielen Stellen im Stadtgebiet gefordert. Insbesondere eine große Tanne, die auf ein Schulgebäude gestürzt war, bereitete den Helfern stundenlang Arbeit. Daneben rückten die Rettungskräfte vorwiegend zu minderschweren Einsatzstellen aus. Insgesamt summiert sich die Zahl der Sturmeinsätze seit Freitagnachmittag auf knapp 50. Schwerere Personenschäden durch den Sturm gab es nach Information der Feuerwehr bis Samstagnachmittag nicht.

Am Samstag gegen 9.15 Uhr waren ehrenamtliche Helfer der Löscheinheit Hemmerden zur örtlichen Grundschule alarmiert worden. Dort war eine rund 25 Meter hohe Tanne auf das Gebäude an der Schulstraße gekippt und hatte das Dach beschädigt. Ein weiterer Baum hinter dem Schulbau war durch den Sturm ebenfalls in Schräglage geraten. Die Sicherung des Schulgebäudes erwies sich als schwierig und zeitaufwendig, weil der Baum von der Rückseite auf dem Dach lastete, die dortige Wiese aber nicht mit schwerem Einsatzgerät der Grevenbroicher Feuerwehr befahrbar war. Um an die Schadensstelle zu gelangen, forderte der Einsatzleiter, Grevenbroichs stellvertretender Wehrführer Ingo Reiners, Unterstützung aus der Nachbarstadt Jüchen an. Die neue Drehleiter der Nachbarwehr verfügt über die Möglichkeit, einen Teil des Leiterparks abzuknicken und damit auch abgewandte Seiten von Gebäuden zu erreichen. „Bis zum Eintreffen der Kollegen aus Jüchen sicherten unsere Kräfte zunächst den Dachboden des Gebäudes, machten diesen mithilfe von Schaltafeln begehbar und begannen die Tanne von innen zurückzuschneiden“, so Reiners.

Nachdem Kräfte aus dem Korb der Jüchener Drehleiter weitere Teile des Stammes hatten abtrennen können, gelang es, den verbliebenen Stumpf des Baumes anzuheben, zu kappen und auf die Rasenfläche hinter dem Schulgebäude zu ziehen. Um weitere Gefahren auszuschließen, trugen die Einsatzkräfte auch eine zweite, großgewachsene Tanne hinter dem Schulgebäude noch ab. Diese war ebenfalls in Schräglage geraten und es war nicht auszuschließen, dass auch dieser Baum noch auf die Schule kippte. Die Schäden am Dach des Schulhauses sollen laut derzeitiger Planungen im Verlauf des Wochenendes soweit behoben werden, dass am Montag der Schulunterricht stattfinden kann.