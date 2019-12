Handball : Weihnachtsspieltag wirbelt Liga durcheinander

Immer für spektakuläre Tore gut: Dormagens Rechtsaußen Jakub Sterba. Foto: Zaunbrecher. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Die Zweite Handball-Bundesliga verabschiedet sich mit überraschenden Ergebnissen bis Anfang Februar in die Pause.

Es hat Tradition, dass rund um Weihnachten viel Handball gespielt wird in Erster und Zweiter Liga. Und es gehört ebenso dazu, dass diese Spiele mit Überraschungen enden. Der erste Hinrundenspieltag der Saison 2019/20, am Freitagabend komplettiert durch das Gastspiel des TSV Bayer Dormagen beim EHV Aue, bildete da keine Ausnahme.

Im Gegenteil. Fünf Auswärtssiege an einem Spieltag sind sicher nicht der Normalfall. Und sie könnten Beleg dafür sein, dass Gästeteams nach der Anreise im Mannschaftsbus schneller vom Feiertags- auf den Wettkampfmodus umschalten. Der überraschendste war sicher das 36:33 der SG Bietigheim beim ASV Hamm-Westfalen, der in der gesamten Hinrunde keinen Punkt in der heimischen Westpress-Arena abgegeben hatte. Der so schwach in die neue Umgebung gestartete Erstliga-Absteiger hat bei nur noch vier Punkten Rückstand auf den zweiten Tabellenplatz plötzlich wieder Chancen auf den angestrebten direkten Wiederaufstieg.

Info Schwacher TSV Bayer geht im Erzgebirge unter Das Spiel Der TSV Bayer Dormagen hat das letzte Spiel des Jahres am Freitagabend mit 29:32 (Halbzeit 14:14) beim EHV Aue verloren. In einer zerfahrenen Partie mit vielen Fehlern auf beiden Seiten fiel die Vorentscheidung direkt nach der Pause, als die Gäste vor 1932 Zuschauern 7:40 Minuten ohne Torerfolg blieben und Aue auf 18:14 wegzog Die Tore Bester Werfer bei den nun sechs Heimspiele in Folge ungeschlagenen Auern waren Bengt Bornhorn (9/5) und Austris Tuminskis (5), beim TSV trafen Joshua Reuland (8/1) und Benjamin Richter (6/4) am häufigsten

Der ASV Hamm hingegen steht am Montag vor einem Schlüsselspiel, wenn er um 19 Uhr in der Dortmunbder Westfalenhalle den VfL Gummersbach in einer Nachholpartie (vom letzten Hinrundenspieltag) erwartet. Das gilt freilich noch mehr für den Bundesliga-Absteiger, der das Duell der Altmeister nach langer Führung mit 24:29 beim wiedererstarkten TuSEM Essen verlor. Verlassen die Gummersbacher die Westfalenhalle, den Ort so vieler früherer Europapokal-Triumphe, ebenfalls als Verlierer, haben sie schon sechs Punkte Rückstand auf Spitzenreiter HSC Coburg.