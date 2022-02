ADFC Grevenbroich plant Tourenprogramm : Fahrradclub will bald wieder durchstarten

Fahrradclub will bald wieder durchstarten

Grevenbroich Der ADFC Grevenbroich tüftelt an neuem Tourenprogramm. Auch politisch mischen die Radfahrer vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club mit.

In den vergangenen beiden Jahren kamen die Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) nicht so richtig in den Sattel. Corona machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Viele der beliebten Feierabend-Touren fielen aus, auch die regelmäßigen Radler-Treffs wurden abgeblasen. Nun aber wollen die Grevenbroicher wieder durchstarten.