Sport für Schüler in Düsseldorf : Schüler werden für Tischtennis begeistert

Düsseldorf Die Viertklässler der Gutenberg-Schule wurden spielerisch an die Sportart herangeführt. Bei einem Wettbewerb wurde der Pausenkönig in dieser Disziplin ermittelt.

So vorbereitet stürmten die Kinder zu den beiden Tischtennis-Tischen. Doch, wie soll das funktionieren? Zwei Tische und eine voll besetzte Grundschulklasse – das Missverhältnis ist frappierend. „Die Mädchen bitte an einen Tisch, die Jungen an den anderen“, ordnet Steffes-holländer an. „Wir spielen Rundlauf.“

Damit war der erste Klassenwettbewerb in der elften Auflage des „Tischtennis-Pausenkönig“ in vollem Gang. „Wir peilen in diesem Jahr an, den Pausenkönig an 25 Schulen mit jeweils drei bis vier Klassen aus dem Stadtgebiet durchzuführen“, so Steffes-holländer. „Das bedeutet, dass wir 2000 bis 2500 Kinder mit Tischtennis in Kontakt bringen.“