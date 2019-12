Tischtennis : Ken-Julian Oberließen gewinnt die Jubiläumsauflage

Drückte dem Jubiläumsturnier seinen Stempel auf: Ken-Julian Oberließen vom TTC BW Grevenbroich. Foto: -rust. Foto: Jens Rustemeier

Ein neuer Termin und ein neuer Wettbewerb bescheren den 75. Grevenbroicher Stadtmeisterschaften im Tischtennis starke Teilnehmerzahlen.

Bereits zum 75. mal war der TTC Blau-Weiß Grevenbroich Ausrichter des ältesten Tischtennisturniers in Deutschland. Die Jubiläumsveranstaltung in der Großsporthalle am Torfstecherweg in Gustorf wurde zum vollen Erfolg. 325 Teilnehmer in den acht Einzel-Kategorien, dazu 102 Teams in den Zweier-Mannschaftswettbewerben, ergaben insgesamt 529 Meldungen. Das waren so viele wie es schon lange nicht mehr bei den Stadtmeisterschaften gab.

Entsprechend gut gelaunt war Organisator Janos Pigerl nach dem Ende der dreitägigen Veranstaltung. „Wir sind mit der Teilnehmerzahl und dem Ablauf absolut zufrieden. Es lief im Prinzip alles nach Plan, es gab auch ausschließlich positive Rückmeldungen. Der Termin vor den Weihnachtsferien scheint viele Spieler eher angelockt als abgeschreckt zu haben. Das Pensum bei den „Haupthelfern“ war am ganzen Wochenende extrem hoch. Wir hoffen darauf, das bei den kommenden Turnieren auf mehr Schultern verteilen zu können“, so sein Fazit.

Zum Jubiläum siegte ein Lokalmatador in der Königsklasse. Ken Julian Oberließen aus der NRW-Liga-Mannschaft der Schloss-Städter gewann das Finale gegen den früheren Neusser Yannic Lennertz vom Ligakonkurrenten SuS Borussia Brand mit 3:1-Sätzen. Zuvor setzte sich Oberließen im Halbfinale mit 11:5, 11:6 und 11:6 gegen Tobias Amtenbrink vom 1. FC Köln durch. „Ich hatte einen sehr holprigen Turnierstart und musste mich schon in der Gruppe gegen drei sehr junge Spieler in guter Form sehr strecken. Ich konnte mich in der Hauptrunde von Spiel zu Spiel steigern und hatte auch oft etwas Glück auf meiner Seite. Im Finale habe ich mir nur eine Außenseiterchance gegeben, da Yannic Lennertz eine sehr gute Saison gespielt hat. Mein offensives Spiel war gestern effektiver und nachdem er sieben Matchbälle hochklassig abgewehrt hat, war ich erleichtert, das Spiel im vierten Satz entscheiden zu können“, sagte Oberließen.

Vorjahresfinalist Daniel Porten, Ex-Grevenbroicher in Diensten des TTC BW Brühl-Vochem, scheiterte im Spiel um den Einzug ins Endspiel an Lennertz knapp im fünften Durchgang mit 8:11. Im Viertelfinale gewann er gegen Verbandsligaspieler Heinrich Walter von der TG Neuss ohne Probleme in drei Sätzen. Die A-Klasse war mit 43 Teilnehmern quantitativ deutlich stärker besetzt als in den Vorjahren. In der B-Kategorie spielte sich René Holz vom Ausrichter bis ins Finale vor, musste sich da aber in drei Sätzen gegen Volkan Akar vom TTC indeland Jülich geschlagen geben.