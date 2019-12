Schießsport : Ludwigs und Auge gelingt perfekte Runde

Rhein-Kreis Die Sportschützen aus dem Rhein-Kreis haben die Saison in der Kreisliga beendet.

In der Luftgewehr freistehend Gruppe siegt die zweite Mannschaft des SSV Neuss-Reuschenberg mit lediglich einer Niederlage. Dicht gefolgt von den Sebastianus. Sport-Schützen Holzbüttgen auf dem zweiten Platz mit einer Niederlage. Dritter wurde die zweite Holzbüttgener Mannschaft. Die besten Schützen in dieser Klasse sind Stefan Mikliss (Seb Holzbüttgen) sowie Stephanie Siegberg (SSV Neuss-Reuschenberg) und Vincent Gerhards (SSG Büttgen).

In der ersten Gruppe der Luftgewehr aufgelegt Schützen gewann der SC Neuss Nordstadt seine Liga. Ohne eine Niederlage zu kassieren konnten sie weit vor den anderen Teams landen. Mit einem sensationellen Mannschaftsdurchschnittsergebnis von 891 Ringen konnten die Neusser alle Wettkämpfe für sich entscheiden. Zweiter wurde die erste Mannschaft des SSV Neuss-Reuschenberg, Dritter die Sebastianus Sport-Schützen Holzbüttgen. Ein Schütze vollbrachte sogar das Meisterstück, eine perfekte Runde zu schießen. Mit einem Ergebnis von 300 von 300 möglichen Ringen durfte Steffen Auge (SC Neuss Nordstadt) sich von seiner Mannschaft feiern lassen. Er gewann zudem vor Günther Ludwigs (SSV Neuss 1962) und Tobias Stach (SSV Neuss-Reuschenberg) die Einzelwertung.

Die Gruppe 2 gewann der SSV Neuss 1962 V knapp vor den Hubertus Sport-Schützen Straberg IV und Eustachius Büttgen Vorst. Auch hier wurden die 300 Ringe geschossen. Elisabeth Ludwigs (SSV Neuss 1962) gelang eine perfekte Runde. In der Gruppe 3 legte die Mannschaft SSV Neuss VIII einen Start-Ziel-Sieg hin. Zweite wurde der SSV Neuss-Reuschenberg II, Dritter die Schützen des Neusser Schwimmvereins. Die vierte Gruppe gewann die Schützenlust Holzheim. Auf das Treppchen kamen außerdem die Mannschaften HSS Straberg V und HSS Straberg VII. Bei den Luftpistolenschützen freistehend siegten souverän die Schützen des SSV Neuss 1962 vor dem SSV Norf 1973 und dem SSV Neuss-Reuschenberg. In der Einzelwertung gab es einen Doppelsieg für den SSV Neuss 1962: Xi Chen (mit einem Durchschnittsergebnis von 357 Ringen) und Günter Heurung landeten auf den ersten Plätzen. Das Treppchen komplettierte Gerald Finke aus Norf. Die siegreiche Mannschaft kann sich zudem Hoffung machen, in die Bezirksliga aufzusteigen.