Streit um Neukircher Feld : RAG signalisiert Gesprächsbereitschaft

Noch ist das Neukircher Feld unbebaut. Die RAG will dort ein Wohngebiet entwickeln. Foto: Norbert Prümen Foto: Norbert Prümen

Neukirchen-Vluyn Die RAG Montan Immobilien will an ihrem Vorhaben, auf dem Neukircher Feld ein Wohngebiet zu entwickeln, festhalten und bietet der Stadt Neukirchen-Vluyn weiterhin das Gespräch an.