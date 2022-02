Sparkasse Neukirchen-Vluyn : Björn Bremeyer leitet die Sparkassen in Vluyn

Neukirchen-Vluyn Björn Bremeyer leitet die Sparkasse in Vluyn und damit tritt die Nachfolge von Timo Rothe an. Dieser wurde Anfang des Jahres zum stellvertretenden Gebietsdirektor berufen.

Björn Bremeyer leitete in den vergangenen sieben Jahren die Geschäftsstelle in Moers-Scherpenberg und davor in Eick-West. Zusammen mit Timo Rothe machte er bereits vor Jahren die Weiterbildung zum Bankbetriebswirt. Und auch in der Freizeit haben die beiden feste Termine: „Wir haben seit vielen Jahren eine Jahreskarte auf der Tribüne des MSV“, sagt Björn Bremeyer. Mit seinem neuen, 14-köpfigen Team hat er schon viele Gespräche geführt und auf die neuen Aufgaben im Museumsverein und in örtlichen Sozialstiftung freut er sich. „Und Klompen in meiner Größe sind natürlich auch schon in Arbeit“, verrät der begeisterte Tennisspieler.