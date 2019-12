Tischtennis : Tischtennis gegen Weihnachtsspeck

Neukirchen Das Heinz-Schlupp-Turnier der DJK TTC Neukirchen startet am heutigen Freitag.

Bewegung hält fit. Das denken sich auch die Organisatoren des Heinz-Schlupp-Gedächtnisturnieres in Grevenbroich-Neukirchen. Bereits zum 57. Mal trägt die DJK ihr traditionelles Tischtennis-Turnier unmittelbar nach den Weihnachtstagen in der Sporthalle der Jakobusschule, An den Hecken 4, aus.

Am Freitagvormittag starten zunächst die Jungen und Mädchen (bis 1400 Q-TTR-Punkte), bevor am Abend (18 Uhr) dann die Herren-D-Spieler (bis 1450 Q-TTR Punkte) in das Geschehen eingreifen. Am Samstag geht es um 10 Uhr mit der Herren-E-Kategorie (bis 1250 QTTR-Punkte) weiter und ab 18 Uhr messen sich in der Herren-B-Klasse alle Spieler und Spielerinnen zwischen 1500 und 1850 Leistungspunkten. Zum Auftakt am Sonntag sind die Jugendlichen (bis 1250 QTTR-Punkte) am Zuge, ehe am Abend (Beginn: 18 Uhr), die Herren der C-Klasse (1300 bis 1650 QTTR-Punkte) den Turniertag beschließen.