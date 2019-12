Eishockey : Neusser EV muss noch zwei Mal in diesem Jahr aufs Eis

Neuss Von wegen besinnlicher Jahresausklang: Was den Profis recht ist, ist den Amateuren (oder Halbprofis) in der Eishockey-Regionalliga nur billig – der Neusser EV muss in diesem Kalenderjahr noch zwei Mal aufs Eis.

Am heutigen Freitag um 20 Uhr in der heimischen Südparkhalle um Meisterschaftspunkte gegen die Dinslakener Kobras, am Sonntag um 17 Uhr im Rahmen des Interregio-Cups bei den Microz Eaters im niederländischen Geleen.

Die Neusser hoffen dabei, das Jahr mit einem Sieg abzuschließen – es wäre der erste in der laufenden Regionalliga-Saison. Der Optimismus ist nicht ganz unbegründet, denn die bisherigen drei Begegnungen mit den Dinslakener Kobras wurden jeweils nur mit einem Tor Unterschied verloren, die letzte noch nach einer 7:6-Führung anderthalb Minuten vor Schluss.