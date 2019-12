Eiskunstlauf : Neusser Butterfl’ice gelingt Generalprobe für die DM

Neuss Neun Monate Wettkampfpause haben den Butterfl’ice, der Synchron-Eislauf-Formation des Neusser Schlittschuh-Klubs (NSK), nicht geschadet. Im Gegenteil, die Schützlinge von Trainerin Ilka Voges haben die Pause genutzt, um eine neue Kür auszuarbeiten.

Dass die schon gut sitzt, bewiesen die Neusserinnen beim Internationalen Lumière-Cup im niederländischen Eindhoven. Gegen starke Konkurrenz – in der Kategorie Mixed-Age (ohne Altersbeschränkung) waren elf Teams am Start, darunter die neugebildete Formation Aviator aus Russland – sicherten sich die Butterfl’ice den Sieg.

Eine gute Generalprobe für die Deutschen Meisterschaften am 11. und 12. Januar in Berlin. Da will sich der NSK den im Vorjahr knapp verlorenen Titel wiederholen – passend zum zehnjährigen Bestehen der Formation.