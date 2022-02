Basketball : Irre fünf Minuten der Elephants

Grevenbroich Starker Schlussspurt des Basketball-Regionalligisten aus der Schlossstadt bei der 97:106-Niederlage in Wulfen. Am Ende aber läuft den Elephants die Zeit davon.

Die wilde Fahrt begann freilich erst fünf Minuten vor Schluss. Bis dahin strebten die Hausherren um den 2,10 Meter großen Center Michael Haucke, „vor dem bei uns irgendwie alle Schiss hatten“ (Pfüller), einem recht ungefährdeten Sieg entgegen. Verantwortlich dafür war nach eigentlich ordentlicher erster Hälfte ein schwaches und mit 21:32 verlorenes drittes Viertel, das die natürlich ersatzgeschwächt angetretenen Elephants bis zur 30. Minute mit 60:81 ins Hintertreffen geraten ließ. Daraufhin verordnete Pfüller seinen Jungs eine aggressive Pressverteidigung. Seine Ansage: „Action! Action! Action!“ Dummerweise wussten sich die Gastgeber mit Manuel Bojang, der in der Jugend für die Elephants sowie danach in der Bundesliga für die Eisbären Bremerhaven spielte und vor der vergangenen Saison mal kurz mit seiner Rückkehr in die Schlossstadt flirtete, und starker Quote aus der Distanz immer wieder zu befreien. Pfüller mit Blick auf die Ausbeute vor allem von Bryant Allen (4/7 Dreier), Nils Strubich (4/8), Lyuben Paskov (3/5) und Jonas Kleinert (2/3): „Die haben echt gut getroffen.“