Minigolf : Quartett aus dem Rhein-Kreis Neuss fährt zur DM

Rhein-Kreis Michael Neuland, Matthias Schröder, Ralf Belz (alle MGC Dormagen-Brechten) und Pia Riebesam (HMC Büttgen) lösen Tickets für Deutsche Kombinationsmeisterschaft.

(sit) Der Rhein-Kreis Neuss hat bei den Westdeutschen Kombinationsmeisterschaften der Minigolfer in Osnabrück vier Tickets für die nationalen Titelkämpfe gelöst. Dabei sollten nach vier Runden auf der Minigolfanlage zum Auftakt am zweiten Tag eigentlich vier weitere Runden auf der Miniaturanlage folgen, doch nach fast zehn Stunden verkürzte das Schiedsgericht den zweiten Spieltag auf drei Durchgänge.

Der MGC Dormagen-Brechten hatte in Michael Neuland, Matthias Schröder, Ralf Belz und Martin Lanfer eine Seniorenmannschaft ins Rennen geschickt. Für das Quartett reichte es hinter dem MSC Wesel, der mit 543 Schlägen einen Start-Ziel-Sieg zur Westdeutschen Meisterschaft hinlegte, mit 559 Schlägen zum zweiten Platz vor der BGSV Kerpen (562), die den Chemiestädtern bis zum Schluss auf den Fersen geblieben war. Bereits am ersten Spieltag hatte sich zwischen diesen beiden Teams ein Kopf-an-Kopf-Rennen abgezeichnet. Auf der Eternitbahn glich Kerpen zunächst aus, aber im zweiten Durchgang erspielten sich die Dormagener einen Vorsprung von drei Schlägen, der bis zur Endabrechung gehalten wurde. Bester Akteur beim MGC war Matthias Schröder, der bei den Senioren mit 185 Schlägen in der Einzelwertung den Podestplatz als Vierter nur um drei Schläge verpasste. Ralf Belz (190) belegte Platz sieben und sicherte sich damit genauso wie Michael Neuland (192) auf Rang acht und Matthias Schröder den DM-Startplatz in Osnabrück.